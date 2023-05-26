「牠」放生後差點大開殺戒！　寺院放生池驚見巨型怪龜

▲巨型鱷龜出沒寺廟放生池 。（圖／翻攝 快科技）

記者任以芳／綜合報導

重慶梁平雙桂堂寺廟放生池突然出現長相怪異大烏龜，體型碩大、樣貌醜陋，看到人後不逃跑，不縮脖子，甚至有侵略性，和一般烏龜不太一樣，事後證實原來是外來種鱷龜，最後的命運反而沒有「求生」，而是被「賜死」。

綜合陸媒報導指出，重慶這間寺廟經常有人放生小烏龜、小魚之類的水生物，寺廟人員卻是第一次見到體型巨大的怪異龜，為了弄清楚牠的身份，漁政部門鑑定後給出了結論，這隻龜不是珍稀保護動物，也不是本土物種，而是外來有害物種鱷龜。

經過現場稱重，這隻鱷龜竟然重達到25公斤，在放生池裡絕對屬於巨無霸的存在，其殺傷力和破壞力之大，可能會殘害放生池裡其他物種，最終工作人員把鱷龜進行無害化處理。

▲ 善心放生買到兇狠鱷龜 。（圖／翻攝 快科技）

先前上海也曾有過放生鱷龜案例，一名男子自認善心花了5000多人民幣，換算2萬多台幣從路邊攤買下了兩隻大烏龜準備放生，越看長相越不對勁。

之後網上查詢後，發現這兩隻烏龜疑似是外來物種鱷龜，不適合飼養更不適合放生，主動向派出所求救，經證該物種確實為鱷龜，將對兩隻鱷龜進行無害化處理。

據悉，鱷龜是世界最大的淡水龜之一，主要棲息在美國南部的水域，是兇猛的肉食類動物，繁衍到一定程度，會對當地河流的生態系統造成威脅。鱷龜因屬於外來物種，而且體型大且攻擊性強，在中國還沒有天敵。

近年來，中國多地出現外來物種鱷龜，不少都是人為放生所致，外來物種對本地生態環境影響甚大，私自放生並不能積攢功德，反而對環境生態保護有非常大衝擊。