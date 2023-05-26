百八魚場招牌掉落砸中路人！她頭腳受傷險腦震盪　業者賠償拖3個月

▲百八魚場整座招牌塌陷掉下，砸傷蕭姓民眾。（圖／蕭小姐提供）

記者黃士原／台北報導

最近行人安全話題受到重視，但騎樓的安全也需要店家與相關單位注意！一位蕭小姐在2月11日從捷運南京三民三號出口步行在騎樓，經過百八魚場店門口時被塌陷掉下的招牌砸傷，店家除了隔天有店長關心與慰問，說明後續會有保險員連結之後，餐廳之後再也沒關心傷勢與保險理賠事宜，而且騎樓上損壞的木製招牌也沒有立即整修，拖了2個月才裝修好，對底下的行人產生安全疑慮。

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▲騎樓上的招牌整面塌陷掉下，反應不及的蕭小姐被招牌壓到，即是右圖白色人形位置。（圖／蕭小姐提供）

蕭小姐表示，2月11日從捷運南京三民三號出口步行在騎樓，經過百八魚場店門口時，騎樓上的招牌整面塌陷掉下，反應不及的她被招牌壓到，店家先把她拉出來後，有請計程車帶她去附近醫院急診，右側頭部、腳踝與腳的多處擦傷，醫生建議在家休息且觀察後續是否有腦震盪狀況。2月12日有接到該店店長的關心與慰問，同時說明後續會請保險公司聯絡，之後就沒再接到餐廳沒關心傷勢與保險理賠事宜。

▲蕭小姐右側頭部受傷。（圖／蕭小姐提供）

▲蕭小姐腳踝與腳的多處擦傷。（圖／蕭小姐提供）

對於保險員後續處理，蕭小姐不滿的表示，2月13日、2月22日有接到電話，說明228連假後會跟她聯絡賠償事宜，但之後卻一直沒打電話過，於是她在3月28日到松山中崙派出所備案，提告餐廳過失傷害，之後5月2日才再接到保險員打來說要跟她談賠償事宜，但她在上班中並無多談，5月18日保險員有再次致電，但她未接到，截至目前（5/26）就沒再接到電話。

▲蕭小姐在3月28日到松山中崙派出所備案，提告餐廳過失傷害。（圖／蕭小姐提供）

蕭小姐表示，雖然她傷勢不重，但店家除了當天有店關心與慰問之外，之後就沒再聯絡，認為處理態度消極，而且餐廳騎樓上損壞的木製招牌竟然沒馬上整修，而是讓繼續管線外露，時間長達快2個月，上面殘留的木頭招牌及管線都可能對行人產生危害，餐廳應該更重視行安全才對。

對於蕭小姐被自家招牌砸傷，百八魚場表示，因大樓漏水導致門店裝潢不慎滑落，蕭小姐途經本店造成受傷驚嚇，店長立即向公司回報狀況並陪同蕭小姐就醫，當天支付所有醫療費用積極聯絡保險公司處理後續賠償相關事宜，董事長與店長皆配合警方調查。

百八魚場表示，對於此事件造成蕭小姐的損失非常重視，聯絡保險公司積極處理相關事宜，確保蕭小姐的權益能獲得保障，這段期間都有與蕭小姐聯絡，由於致電蕭小姐多次未接，於5月2日改以傳簡訊通知，但截至目前還是尚未收到蕭小姐回應。



