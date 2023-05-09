　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

▲▼松露膠原肉粽。（圖／老新台菜提供）

▲松露膠原肉粽將松露、古早味蹄筋入料。（圖／老新台菜提供）

記者許宥孺／高雄報導

端午節吃粽子是不可或缺的儀式感。獲米其林必比登推介的「老新台菜」，過去推出南部粽已熱銷萬顆，今年將口感升級，將義大利松露、古早味Q彈蹄筋、椒麻鮑魚澎湃入料，且每一顆都有7兩重(350g)，誠意十足，禮盒包裝採復古元素，送禮、自用都超有面子。

老新台菜去年推出端午禮盒超前完售，至今已熱銷萬顆，今年將糯米口感再升級，用料也很澎湃，松露膠原粽子加入「王者之香」義大利松露、古早味Q彈蹄筋，台義交融出的新味道，翻轉台粽印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼松露膠原肉粽。（圖／老新台菜提供）

▲松露膠原肉粽。▼椒麻鮑魚肉粽。（圖／老新台菜提供）

▲椒麻鮑魚肉粽 。（圖／老新台菜提供）

另一款椒麻鮑魚則選用肥美原粒鮑魚，再融入老新台菜獨家研發煉製的「辣台妹辣油」，精品等級的極致辣油香氣，入口猶如觸電般的香醇麻辣感，讓人忍不住一口接一口。「粽意你」禮盒即日起開放預購，28日前預購享有早鳥價格，搭配官方商城正式上線還有免運活動。

▲高雄萬豪酒店今年由皇豪中餐廳推出葷、素粽禮盒。（圖／高雄萬豪酒店）

▲高雄萬豪酒店今年由皇豪中餐廳推出葷、素粽禮盒。（圖／高雄萬豪酒店）

高雄萬豪酒店今年由皇豪中餐廳主廚精心製作「粽豪千里端午禮盒」以及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」，每款禮盒皆贈精美保溫袋一只，31日前預購享95折。

精於粵菜料理的「皇豪中餐廳」主廚池一明，為今年端午節研發「鮑魚干貝裹蒸粽」，製作工序繁瑣，將老母雞、金華火腿等食材以慢火細熬高湯，煨煮一整顆南非活鮑魚，再與辛香料燉滷足足8小時；糯米包入甘甜彈牙的北海道干貝、東坡肉、廣式臘腸等豪氣十足的內餡，單顆重達450公克。

▲鮑魚干貝裹蒸粽製作工序繁瑣。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲鮑魚干貝裹蒸粽製作工序繁瑣，每顆重達450g。（圖／高雄萬豪酒店提供）

素食端午粽部分，「珍味松露猴菇粽」選用山珍之王「松露」與「猴頭菇」，佐以香菇、蓮子、鳳眼果等配料，再以鮮蔬及昆布等底料煲出鮮甜湯底，Q黏糯米吸飽清甜湯汁，包覆在清香竹葉內蒸出氤氳香氣。「紫薯桂花西米粽」精選鬆軟綿密的台灣紫心番薯混和香氣撲鼻的桂花，包裹在晶瑩剔透的西谷米粽裡，冰鎮後品嘗更加沁甜Q糯，是炎熱端午不能錯過的冰涼甜粽。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點發聲了
台灣缺點多追不上日本？在台日人「列11優點」狂讚
快訊／137萬股東嗨翻！台積電罕見提高季配息至3元
女童生前可愛影像　爸餵香蕉開心跳舞！奶音喊：好了
快訊／租屋處飄惡臭　31歲女博士生「陳屍房內多天」
快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府
最後身影！3歲女童與母開心牽手走騎樓　1分鐘後慘遭輾亡
明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

口罩有望再鬆綁！羅一鈞曝5／31「這2場域」可能從強制改建議戴

升職加薪了！入夏「5星座」職場上將大放異彩　跳槽留守都旺爆

超商沙拉驗出「李斯特菌」恐敗血症　消基會籲：針對生食專案檢驗

高雄雨水下對地方進帳了　陳其邁曝喜訊：到6月可供水無虞

明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

花東鐵路雙軌電氣化首標動工！116年10月通車　「高雄-花蓮3小時」

全台第1本追韓劇手札！從100天發文挑戰開始　《機智》編導也推薦

好市多「低調1神物」　全家人都超愛！內行吃爆：回購10年了

平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

口罩有望再鬆綁！羅一鈞曝5／31「這2場域」可能從強制改建議戴

升職加薪了！入夏「5星座」職場上將大放異彩　跳槽留守都旺爆

超商沙拉驗出「李斯特菌」恐敗血症　消基會籲：針對生食專案檢驗

高雄雨水下對地方進帳了　陳其邁曝喜訊：到6月可供水無虞

明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

花東鐵路雙軌電氣化首標動工！116年10月通車　「高雄-花蓮3小時」

全台第1本追韓劇手札！從100天發文挑戰開始　《機智》編導也推薦

好市多「低調1神物」　全家人都超愛！內行吃爆：回購10年了

平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

【廣編】北士科擎天地標「柏鴻君臨」盛大舉辦施工說明會　近百已購戶熱情參與

想偷偷美白？媽進廚房驚見「黑狗變日本藝妓」　呆萌坐地上憨憨笑

東森寵物舉辦毛孩認養會　遭繁殖場丟棄「獨眼金吉拉」盼新家

16元開吃！超商限量賣「2款日本人氣蛋糕」　滿滿小蜜橘奶油餡太邪惡

陳子豪演「炸裂刑警」NG好幾次　自嘲演反派比較適合

咖啡廳拒老人進入！店家曝「奧客多又吵」　他氣哭：老人就不是人嗎

李翊君突曝「很久沒跟老公說話」　還零接觸女兒...背後原因曝光！

郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點聲明「特定人士斷章取義」

「有錢想買哪就買！」他不解買房課夯啥　一群反搖頭：不吃虧

獨／王思佳陷假包風暴　資深代購直言「愛馬仕水很深」入手管道曝光

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

中性筆神秘液體大解密　竟是塞子

6歲童「這幅畫」讓老師嚇壞！急叫家長到校

更多熱門

相關新聞

高雄星級飯店禮粽「凍漲還加量」

高雄星級飯店禮粽「凍漲還加量」

今年粽子食材成本雖有調漲，但有星級飯店超佛心，不僅價格持平還祭出加量，不惜成本以五花肉、整塊干貝、鹹蛋黃等豐富食材入料，整顆粽子吸附飽滿滷汁，飄出滿滿的粽葉香氣，早鳥付訂還享9折，8顆葷粽不到千元就能開吃。

直擊／藏壽司全球旗艦店開幕　她9點排隊狂嗑21盤

直擊／藏壽司全球旗艦店開幕　她9點排隊狂嗑21盤

佛寺女志工假投資吸金千萬　落網早已脫產

佛寺女志工假投資吸金千萬　落網早已脫產

男走快車道「屏東回高雄」　警急救援

男走快車道「屏東回高雄」　警急救援

藏壽司「全球旗艦店」11點開放訂位　9折爽吃一波

藏壽司「全球旗艦店」11點開放訂位　9折爽吃一波

關鍵字：

高雄端午節粽子米其林必比登老新台菜高雄萬豪酒店皇豪中餐廳

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面