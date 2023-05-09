必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

▲松露膠原肉粽將松露、古早味蹄筋入料。（圖／老新台菜提供）

記者許宥孺／高雄報導

端午節吃粽子是不可或缺的儀式感。獲米其林必比登推介的「老新台菜」，過去推出南部粽已熱銷萬顆，今年將口感升級，將義大利松露、古早味Q彈蹄筋、椒麻鮑魚澎湃入料，且每一顆都有7兩重(350g)，誠意十足，禮盒包裝採復古元素，送禮、自用都超有面子。

老新台菜去年推出端午禮盒超前完售，至今已熱銷萬顆，今年將糯米口感再升級，用料也很澎湃，松露膠原粽子加入「王者之香」義大利松露、古早味Q彈蹄筋，台義交融出的新味道，翻轉台粽印象。

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▲松露膠原肉粽。▼椒麻鮑魚肉粽。（圖／老新台菜提供）

另一款椒麻鮑魚則選用肥美原粒鮑魚，再融入老新台菜獨家研發煉製的「辣台妹辣油」，精品等級的極致辣油香氣，入口猶如觸電般的香醇麻辣感，讓人忍不住一口接一口。「粽意你」禮盒即日起開放預購，28日前預購享有早鳥價格，搭配官方商城正式上線還有免運活動。

▲高雄萬豪酒店今年由皇豪中餐廳推出葷、素粽禮盒。（圖／高雄萬豪酒店）

高雄萬豪酒店今年由皇豪中餐廳主廚精心製作「粽豪千里端午禮盒」以及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」，每款禮盒皆贈精美保溫袋一只，31日前預購享95折。

精於粵菜料理的「皇豪中餐廳」主廚池一明，為今年端午節研發「鮑魚干貝裹蒸粽」，製作工序繁瑣，將老母雞、金華火腿等食材以慢火細熬高湯，煨煮一整顆南非活鮑魚，再與辛香料燉滷足足8小時；糯米包入甘甜彈牙的北海道干貝、東坡肉、廣式臘腸等豪氣十足的內餡，單顆重達450公克。

▲鮑魚干貝裹蒸粽製作工序繁瑣，每顆重達450g。（圖／高雄萬豪酒店提供）

素食端午粽部分，「珍味松露猴菇粽」選用山珍之王「松露」與「猴頭菇」，佐以香菇、蓮子、鳳眼果等配料，再以鮮蔬及昆布等底料煲出鮮甜湯底，Q黏糯米吸飽清甜湯汁，包覆在清香竹葉內蒸出氤氳香氣。「紫薯桂花西米粽」精選鬆軟綿密的台灣紫心番薯混和香氣撲鼻的桂花，包裹在晶瑩剔透的西谷米粽裡，冰鎮後品嘗更加沁甜Q糯，是炎熱端午不能錯過的冰涼甜粽。