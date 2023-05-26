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大陸 大陸焦點 特派現場

王文濤會見美商務部長雷蒙多　雙方同意建立溝通管道、加強交流

▲▼中國商務部黨組書記、前黑龍江省省長王文濤。（圖／CFP）

▲中國商務部部長王文濤。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部今(26日)發聲明指出，商務部部長王文濤在華府會見美國商務部長雷蒙多。內容表示，中方對美國半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切，並同意建立溝通管道。

聲明指出，王文濤25日在赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多。雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠、專業、建設性的交流。

中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美晶片之戰很難各退一步。（圖／CFP）

日前，中國宣布特定領域禁止採購美國最大記憶體美光（Micron） 晶片，外界普遍分析中方此舉就是衝著美國而來，針對華府限制北京當局取得關鍵技術而採取的報復措施。

美光被封殺後，王文濤赴美前聚集其他在華美企，在上海召開美企座談會。會議上，王文濤重談到了兩個方面，堅決表明中方態度。

首先，他指出在中方堅持推進高水平對外開放的格局下，吸引外資始終被放在重要地位。此外，中方也將繼續做好相關工作，保護外企在中國的合法權益。

王文濤的這番話，無疑是給其他美企吃下了一顆定心丸。美光公司被封殺後，美方一些官員反應強烈，認為這是中方對它們的「打擊報復」，這種言論也讓一些美企受到了影響，擔心中方會用同樣的方式，對自己進行「打壓」。

話鋒一轉，談及中美兩國經貿關係，王文濤強調中美雙方的合作應建立在互相尊重、互惠互利的基礎上，這樣才符合兩國人民的根本利益。其中「互相尊重，互惠互利」這八個字分量十足。對美方發出的最直接的警告。

王文濤和雷蒙多會晤後，出席在底特律舉行亞太經合組織(APEC)貿易部長會議，將與美國貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

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