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颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

隨著夏天來臨，颱風季也即將到來，除了做好防颱準備，也要留心氣壓、溫度變化會誘發心血管疾病。示意圖 劉耿豪攝（示意圖／劉耿豪攝）

▲隨著夏天來臨，颱風季也即將到來，除了做好防颱準備，也要留心氣壓、溫度變化會誘發心血管疾病。示意圖 劉耿豪攝（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著極端氣候影響，近年來夏天心臟病案例愈來愈多，但沒想到除了溫差，氣壓變化竟也會誘發心肌梗塞？！醫師指出，颱風天前氣壓會劇烈轉變，如果此時飲酒、喝冰水，就可能導致血管收縮導致猝死，而且就算沒有三高疾病，只要吸菸、或有心臟病家族史，還是可能短短數秒鐘就撒手人寰！

根據衛福部110年國人十大死因統計資料，心臟疾病是國人第二大死因，每24分鐘就有1人死於心臟病，僅次於癌症，但若將所有心血管疾病加總起來，每年死亡人數高達5.4萬人，早已超越癌症。

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心臟病是一個概稱，其中包含了心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭、心肌炎等等疾病，其中急性心肌梗塞最容易猝死，倒下去第一分鐘如果立刻急救，還有8~9成機率活命，之後每拖一分鐘存活率就下降7~10%，10分鐘後就幾乎就沒機會了。

「我們都知道氣溫忽冷忽熱、驟降是心臟病發的關鍵因素，因為氣溫降低會增加血壓、血液黏稠度和心臟負荷。」國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，過去大家較常提醒溫差變化會誘發心臟病，事實上，氣壓變化也同樣具有危險性，因此颱風天前就是一個關鍵時間點。

黃奭毓說，颱風來臨前是高氣壓轉變為低氣壓的時刻，這時候除了會讓血管收縮得較為劇烈，也會影響自律神經運作，情緒也會變得易怒，因此更增加急性心肌梗塞的風險。「如果平時又有飲酒、喝冰水的習慣，等於不斷增加血管與心臟的壓力，這時候隨便再給一點壓力，就會引爆心血管疾病。」

醫師提醒，就算沒有三高慢性病，若有吸菸習慣、家族史，一旦感覺胸悶、胸痛，建議趕緊就醫，以免錯過黃金治療時機。（示意圖／黃威彬攝）

▲醫師提醒，就算沒有三高慢性病，若有吸菸習慣、家族史，一旦感覺胸悶、胸痛，建議趕緊就醫，以免錯過黃金治療時機。

瑞典蘭德大學醫學院在1898~2013年共追蹤27萬4029位心肌梗塞患者，結果發現氣溫降低、低氣壓、較高風速、較短日照皆是誘發心肌梗塞的危險因子，主要是因為這些氣象變化會導致血管收縮、交感神經活化，因此會增加心臟負荷，這項觀察16年的結果也刊登在國際期刊《JAMA Cardiology》。

黃奭毓表示，其實許多生活習慣也和心血管健康息息相關，例如日夜顛倒、熬夜會導致自律神經失調、血壓失控、褪黑激素分泌不足，都會增加心臟病機率。

「其實就算沒有三高等慢性疾病，還是可能突然爆發心臟病！」黃奭毓說，許多人自認沒有心血管風險，事實上只要吸菸、或是家族中曾有心肌梗塞病史，例如男生45歲前、女生55歲前因不明原因猝死，就具有心臟病的潛在風險，建議定期檢查，一旦出現胸悶、胸痛、喘等心臟病發徵兆，應趕緊就醫治療。

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