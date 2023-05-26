鞋被30歲男偷去打手槍　鄰居媽：年紀小不懂事！結果因1點不起訴

▲姊姊的鞋被鄰居三度偷拿去打手槍。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子一家人住在一共有9戶的舊公寓，住戶都會在樓梯間擺放鞋櫃，有天卻發現鄰居將姊姊的鞋子偷走放回，鞋內就被沾上精液，原先因鄰居父母道歉求情就原諒，最後竟然累犯3次，讓他們決定提告。

原PO 24日在Dcard發文表示，好幾年前姊姊發現鞋子裡有濕黏感，他們當時年紀小也沒想太多，以為是有人故意倒飲料，只在樓梯間大聲喊「不要再惡作劇」就作罷。

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原PO指出，在4年前姊姊的鞋子又出現同樣狀況，姊姊的未婚夫知情後認為案情不單純，一看之下發現疑似是被沾上精液，就透過監視器發現是2樓鄰居所為，當時鄰居坦承是愛慕姊姊才這麼做，在鄰居父母不斷求情下，他們決定不提告也沒有要賠償，只希望鄰居能改過。

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



沒想到今年2月又出現同樣情況，原PO提到，媽媽回家後發現鞋櫃少了「一隻鞋子」，就氣得跑到2樓理論，鄰居也在被逼問之下承認，但說還沒來得及對鞋子「惡作劇」，鄰居媽媽則是再次求情，說「（兒子）年紀小只是愛慕姊姊的表現」，但因為已經是第3次犯行，而且該鄰居也已經30歲，他們決定報警提告。

原PO表示，他們現在已經把鞋櫃收進家中，姊姊近日開完庭，結果因為證據不足，加上鄰居沒有想將鞋子佔為己有所以竊盜罪不成立，司法建議姊姊去警局開立書面告誡書，如有再犯才會對鄰居刑事起訴。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「第一次真的不該輕輕放下，應該直接告到他身敗名裂」、「這種怪人一定沒工作都在觀察你們的生活習慣，建議搬不了家真的要小心再小心」、「國家對性騷擾的定義很嚴格，基本上不要太期待能靠這個保護到自己，真的要罰錢也不多」、「我現在租屋處的房間外有一個房東附的鞋櫃，但我完全不敢用，就是怕發生這種事」。