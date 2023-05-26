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北京支持駭客攻擊美國基礎設施　五眼聯盟示警

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美、英、加、紐、澳這5個國家共同組成情報分享聯盟「五眼聯盟」。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦25日專電

美國、英國等「五眼聯盟」國家警告，受中華人民共和國政府支持的駭客組織Volt Typhoon近日被發現攻擊美國關鍵基礎設施，且可能使用同樣技巧攻擊世界其他地方以及基礎設施以外領域。

美國國家安全局（NSA）、網路安全暨基礎設施安全局（CISA）、聯邦調查局（FBI），以及英國國家網路安全中心（NCSC）與加拿大、澳洲、紐西蘭政府相關單位24日發布聯合警訊，列舉Volt Typhoon（伏特颱風）的攻擊路徑和策略。美、英、加、紐、澳這5個國家共同組成情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）。

五眼聯盟示警，Volt Typhoon主要運用「就地取材」（Living off the Land）技術發動攻擊，也就是利用已存在於目標系統內的工具和服務達成目的。駭客透過融入正常的Windows系統和網路活動避免遭偵測、減少犯罪痕跡，並提高系統和專家辨識惡意行為的難度。

目前已知Volt Typhoon利用的系統內建工具包括wmic、ntdsutil、netsh、PowerShell；入侵途徑則有小型企業和居家辦公室（SOHO）網路與虛擬私人網路（VPN）設備、開源工具（open-source tools）等。

微軟公司（Microsoft）24日也發布安全威脅情報，同樣明確指出Volt Typhoon攻擊美國關鍵基礎設施。Volt Typhoon以中國為根據地、受國家資助，2021年中期開始活躍，以從事間諜和資訊蒐集活動為主。

Volt Typhoon並非首次攻擊美國基礎設施。微軟指出，在最近一波攻擊，Volt Typhoon的打擊範圍橫跨海事、通訊、製造、交通運輸、建築營造、資訊科技、教育、公共設施等領域，以及政府部門。

微軟初步判定，Volt Typhoon此次行動目標包括間諜情蒐，以及在不被偵測到的情況下維持對系統的入侵，入侵時間「越久越好」。

微軟評估，不排除Volt Typhoon最新一波行動是為未來更大規模的攻擊作準備：破壞美國與亞洲之間的通訊關鍵基礎設施。

 

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