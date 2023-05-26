民進黨找雞排妹選立委　他揪3條黑歷史批「當選民沒道德下限？」

▲朱凱翔批民進黨找鄭家純選立委，約7：25起。（影／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）



記者崔子柔／綜合報導

藝人「雞排妹」鄭家純24日透過臉書證實，曾被提名策略小組召集人潘孟安徵詢參選台北市中正、萬華立委，並回應「願意配合」。媒體人朱凱翔則認為，雞排妹曾有過太多爭議，「民進黨當綠營選民毫無道德下限嗎？」

朱凱翔昨（25）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，雞排妹4月才因和網紅陳沂吵架時，違反個資法遭判刑4個月，還跟醫美診所有過合約糾紛，因侵害商譽判賠90萬元，「民進黨是覺得綠營選民毫無道德下限，違反個資法也沒關係，讓隨便公布人家個資的人當立委也沒什麼錯嗎？」

▲鄭家純證實被潘孟安徵詢參選中正萬華立委。（圖／記者黃克翔攝）



朱凱翔另提到，雞排妹去年和日本醫師結婚後，就傳出她2021年申報收入僅24萬元，但卻在各大節目上說自己投資很多房地產，其中還有一棟6千萬元的豪宅，不過很快就轉手賺了很多錢。

雞排妹當時回應稱，她擔任工作室和公司的負責人，而工作室和公司報薪資有差別，豪宅則是和親友合資買，其中一間在新制上路前轉讓，另一間則在交屋後3個月就賣了，還繳了超過78萬的稅。朱凱翔認為，用這種方式避所得稅，已經不符合一般人對政治人物的要求，而和親友投資豪宅，「不就是炒房嗎？」

朱凱翔表示，民進黨要提名一個標榜自己炒房的人參選立委，「真的覺得綠營選民、年輕選民對這些事情都無感？」雖然雞排妹還沒有這麼多負面新聞時，確實是對社會議題有看法的小女生形象，但這些爭議還是不能忽視，「（民進黨）是沒有查過嗎？還是覺得選民根本不在乎，民進黨提名誰都會瞎著投票？」