金門逃兵陳嘉壎父親訴「不知兒是死是活」　邱國正：我也講不出來

▲國防部長邱國正25日赴立法院外委會專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

金門二膽上兵陳嘉壎3月9日離營，穿著救生衣游到中國，途中被中國海警救起，已被法務部通緝中。國民黨立委江啟臣今（25日）質詢國防部長邱國正時，提及陳嘉壎父親表示至今未跟陳嘉壎通電話，連是死是活都不知道，呼籲邱國正跟政府相關各單位，給孩子的家長一個答案。邱國正則說，「他的下落我也講不出來」，但是他可以要求金防部跟陳嘉壎家人保持聯絡。

江啟臣25日在立法院外交國防委員會質詢邱國正，關切陳嘉壎目前下落。江啟臣表示，陳嘉壎父親打電話到他的辦公室，表示至今還未跟兒子通過電話，不知道是死是活，所以拜託他，讓其知道兒子下落。國防部法律司長沈世偉中將回應，陳嘉壎到對岸後，法務部按規定已發布通緝；邱國正則說，國軍並沒有要推責給內政部、法務部。

江啟臣追問，「請問國防部有沒有掌握他們的進度？」沈世偉說，目前是法務部按法定程序處理。江啟臣再問，「那個上兵到現在是死是活，你能不能告訴家長？」沈世偉表示，國防部目前沒有這樣的管道，但法務部有說過希望跟對岸有司法互助的機制。

江啟臣又問，國防部有無跟家長聯絡？邱國正回應，沒有陳嘉壎的家長連絡，陳已經離開國軍，且陳已被通緝了。江啟臣說，該案涉及兩岸跟人道探視問題，但「你起碼有個電話嘛」，今天就算陳嘉壎是罪犯且不在國內，但其親人想要知道陳的下落，政府都不能幫得上忙嗎？

邱國正表示，「他的下落我也講不出來」，但是他可以要求金防部跟陳嘉壎家人保持聯絡。江啟臣再說，陳嘉壎的家長沒有到對岸去看到本人，至今也未通過電話、見過面，所已完全不知道兒子下落，所以請邱國正跟政府相關各單位，給孩子的家長一個答案。