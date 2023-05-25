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衰事總是找上身？5招提升「職場好運」　培養大局觀、有計劃的努力

文／Workworks職場人

日前知名YouTuber老高與小茉的影片《真正的人生攻略》引起非常多討論，影片中提到「能力不一定是成功關鍵，運氣才是」，當職場人們人生中遇到較多的好運（綠點）、較少的壞運（紅點），那麼你的財富值理所當然更容易增加，本篇編輯將根據《104職場力》分享「5招提升職場好運」的撇步，職場人們快筆記！

＃選擇正確賽道

想要擁有職場好運氣，首先就必須「培養大局觀、選擇正確的賽道」，無論是選擇正確的公司、職能、主管，或是更進階地選擇正確的市場及產業，職場人們務必想清楚工作本質的動力和原因，往對的賽道和方向努力，比盲目的學習別人的成功方法更為重要。

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＃積極正面思考

提升工作好運的第二招為「積極正面思考」，畢竟想從一位菜鳥慢慢過關斬將爬到一定位階時，不僅是靠自己努力、優異的工作表現，內心也必須塑造良好的工作心態，倘若職場人們認為現處的工作環境很糟糕，也有可能代表你的能力還不夠去更好的地方，或是選擇錯的機會，這時候真正該做的事情不是抱怨，而是讓自己變強、有更多工作機會的選擇！

＃低調謙遜與人為善

很少會有人能一直擁有好運氣或是站對邊，不管是公司升遷或是外部工作機會，職場上最重要的就是「與人和善」，只要平常與他人相處時不要過度張揚，至少當職場人們在走下坡的時候，對方就算不能幫你也不至於推你一把，「保持謙遜」也能讓自己自我反省、避免處在過度自信的狀態，做出錯誤的決策。

＃有計劃的努力

職場不是靠努力就能一直破關斬將！想要在公司裡得到升遷機會，除了要自己工作能力表現好，又必須吻合在第一順位名單，簡單來說「職場」就像搭乘長途火車旅行，大多數人都是需要經過嘗試、探索、有計畫性的努力，才能慢慢轉到正確跑道上，作者也建議倘若職場人們身處在不適合，或是你不想去的地方待太久，那就像搭到了往錯誤方向的列車，折返的成本會越來越高！

＃專注

提升職場好運的第五招為「專注」，無論日常生活或是工作職場，職場人們的資源和時間一定都不夠，因此大家務必思考，如何在有限時間內將自身經歷做更有效率的分配，像是不少年輕人轉往斜槓人生，卻也容易造成做什麼事都半調子的狀態。

只要能做到「選擇正確賽道、積極正面思考、低調謙遜為人和善、有計劃的努力、專注」五項要點，相信職場人們在工作上能提升更多好運！

Source：104職場力

【延伸閱讀】

職場「瞎」事一籮筐！《蔡阿嘎543》掀網友共鳴：扣錢速度永遠比加薪快、疫情被迫共體時艱？

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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