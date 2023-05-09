環保署升格環境部！張子敬：目標8／22成立「增加264正式員額」

▲對環保署三讀通過升格為環境部，張子敬表示心情激動，目標是8月22日正式成立環境部。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（9日）三讀通過《環境部組織法》，將環保署升格為環境部，環保署長張子敬指出，通過後心情很激動，目標希望今年8月22日成立環境部，接下來工作主要是籌備廳舍與作業系統及人力規劃，環境部成立預估將增加264個正式員額，其中以氣候署規劃增加98個正式員額最多，其次為資源循環署增加74個，未來也會增加一個政務次長，至於新的部長及實際正式成立日期，則由長官來決定。

根據三讀條文，次級機關部分，也設置「氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署」等4個三級行政機關，現有化學局則升格為化學物質管理署，另整併環境檢驗所、環保人員訓練所為三級機構「國家環境研究院」。

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至於環境部業務，根據規劃，包括：溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理、資源循環、化學物質管理及災害預防應變、環境管理及執法、土壤及地下水污染整治的督導、協調及推動。

現任環保署長張子敬稍早接受媒體聯訪時表示，因為自己畢業後就投入環保領域，三讀通過後心情很激動，也要謝謝總統與蘇貞昌與陳建仁兩位院長支持，更重要謝謝所有同仁支持與努力，未來對於整個環保推動，會有更大發揮空間，可解決長期無法解決的問題，

張子敬指出，目前目標是希望今年8月22日正式成立環境部，接下來工作主要是籌備廳舍與作業系統及人力規劃，目前環保署正式員額為743個，環境部成立後，預估將增加264個正式員額，其中以氣候署規劃增加98個正式員額最多，其次為資源循環署增加74個，未來也會增加一個政務次長，至於新的部長人選則由長官來決定。