新竹雨水最酸！環保署監測pH值5.29　陽明山酸度排第2

▲根據環保署資料，去年雨水最酸的前五名都在北部。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署近期公布去（2022）年最新酸雨監測資料，全台14個酸雨測站雨水pH值平均5.75，其中最低為新竹5.29，成為去年降雨最酸的地方，也讓連續4年都是榜首的中壢退居第三，其中雨水最酸的前五名都在北部，包括新竹、陽明山鞍部、中壢、彭佳嶼、宜蘭，但去年測站pH值都在5以下，並未達到環保署對於酸雨（pH值＜5）的定義。

環保署委託中央大學進行酸雨監測，根據環保署公布最新資料，2022年全台14座酸雨測站雨水pH值平均為5.75，所有測站pH值都在5以上，並未達到環保署酸雨定義，也是連續3年測站pH值都在5以上，去年雨水最酸的前五名都在北部，包括新竹5.29、陽明山鞍部5.36、中壢5.37、彭佳嶼5.41、宜蘭5.48。

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根據環保署近10年酸雨監測資料，中壢測站雨水pH值一直是全台最低，僅2017年被新竹站超越，今年又再度被新竹站超越。

空保處簡任技正孫忠偉指出，酸雨的定義為pH值5以下，去年（2022）14個測站pH值都在5以上，故不能說有酸雨，也是連續3年所有測站pH值都在5以上，上一次有測站出現pH值5以下是2020年中壢測站，當時pH值為4.96，2021、2022這兩年中壢測站則有逐步好轉改善，pH值都超過5，去年為5.37。

至於新竹測站擠下中壢，成為去年降雨最酸的地方，孫忠偉表示，就如同中大資料顯示，新竹測站地點鄰近頭前溪，易受河川揚塵影響，鈣離子濃度會中和雨水酸度，一般而言，新竹站的pH值會略高於中壢站，但去年春雨較多，頭前溪河川揚塵減少導致鈣離子濃度下降，故新竹測站pH值低於中壢測站，但最好仍是觀察單一測站長期趨勢變化比較恰當。

去年14個測站中，雨水最酸的前五名都在北部，孫忠偉分析，這是多重原因造成，包括境外污染、氣候因素等，其中北部在冬季容易下綿綿細雨，而有雨水才測得到酸雨，中南部因為沒下雨就測不到雨水的酸鹼值，故不能以此說北部空污比較嚴重，且酸雨只是檢測空污的其中一項指標，故最好以同一個測站的歷年歷年趨勢來比較相對合適。