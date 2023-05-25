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嘉義囡仔廖士賢入圍金曲獎　流行音樂類《最佳台語男歌手獎》

▲▼ 文化沃土嘉義市再傳捷報嘉義囡仔廖士賢入圍第34屆金曲獎 。（圖／嘉義市政府提供）

文化沃土嘉義市再傳捷報嘉義囡仔廖士賢(圖右1)入圍第34屆金曲獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文化底蘊深厚的嘉義市，是培養音樂人才的沃土。在地成長的廖士賢再度傳來好消息，日前以第五張專輯《入》入圍今年度(第34屆)金曲獎流行音樂類《最佳台語男歌手獎》。

▲▼ 文化沃土嘉義市再傳捷報嘉義囡仔廖士賢入圍第34屆金曲獎 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠臉抒發文，恭喜廖士賢第三次入圍金曲獎，這不僅僅是對他堅持著自己音樂的道路的肯定，更是長期對台語音樂的創作與投入，同時也榮耀了嘉義，做自己想做的事，堅持不要放棄，值得我們大家學習，一起為他加油，我們以你為榮。

▲▼ 文化沃土嘉義市再傳捷報嘉義囡仔廖士賢入圍第34屆金曲獎 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，廖士賢過去曾榮獲第30屆金曲獎「最佳台語專輯」、「最佳編曲人」2項大獎，並且獲選中華音樂人「2018年度十大專輯暨十大單曲」年度10大專輯。當時黃市長親自頒發嘉義市傑出市民證書，廖士賢也親自特別創作台語歌〈嘉義〉送給全體市民，搖滾曲風、磅礡震撼，展現嘉義在地精神！

今年初搬回嘉義市，結束北漂生活，廖士賢表示：第三次入圍金曲獎最佳台語男歌手，感謝評審團的肯定，古人說「無三不成禮」，希望能順利成功突圍。也期盼此次與製作團隊合作在嘉義拍攝由《入》專輯延伸的「永生」跨界影像，能順利完成。他說，這是目前流行音樂一全新嘗試，音樂MV與影像相輔相成，也各自獨立存在，維持其主體原創性。

對於「嘉」的執著，就像對音樂一樣的廖士賢，近年來也參與嘉義市搖滾音樂祭與跨年晚會等活動，積極在故鄉土地上進行創作、展現才華，為夢想努力不懈。

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