　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（示意圖／ETtoday資料照）

▲台大學生會舉辦九合一選舉結果今凌晨出爐。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

台灣大學學生會昨舉行九合一選舉，選出學生會長、研究生協會會長、性平會學生委員、多個學院學會會長等職務，昨傍晚投票結束後從晚間6點半開始開票，到今凌晨結果才出爐，其中一名法律系陳姓學生參選性平會委員，在經歷和政見中自曝「跟阿嬤發生過性行為」引發爭議，最終他僅獲得158票落選，無緣成為台大性平會的學生委員。

近日台大學生自治團體選舉因候選人政見涉及歧視言論而引發關注，在選舉公報中，性平會學生委員候選人陳姓學生的經歷和政見引起熱議，包括經歷中載明「跟阿嬤發生過性行為」；政見則有「廢除男廁，全部改成性別友善廁所」、「改校名為國立台灣性別平等大學」、「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」等奇特言論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次台大性平會學生委員選舉是從9名候選人中選出5人，根據《國立台灣大學性別平等教育委員會設置辦法》，學生代表由學生普選，而其中任何單一性別不得超過3名，大學部與研究所各設置一席保障名額，但學生代表候選人得票數低於該選區有效票之5％時，不適用保障名額之規定。依照此規定，陳姓候選人僅獲158票得票排名第7，並未當選。

這次選舉中，另一名引發討論的候選人是台大社科院學生會長唯一參選的莊姓學生，他曾對香港反送中抗爭者發表去人性化的仇恨言論，台大香港研究社和濁水溪社因而呼籲社科院學生投下反對票。在昨晚的開票結果中，他的不同意票308票高過同意票180票，因此未能當選。

此外，本屆台大學生會長由中文系大四生莊智程當選，贏過另一候選人、城鄉所學生許冠澤。研究生協會會長則由社會系碩士班學生黃種賢當選。上述選舉結果均以台大學生會選委會公告為準。

至於先前引發喧然大波的台大經濟系系學會正副會長選舉，其中一組候選人提出充滿歧視的政見，包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等，已遭台大經濟系移送性平會調查。不過這項選舉在下周一到下周三（29日到31日）才投票，選舉結果預計下周三晚間開票完成後出爐。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網將押解回台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

台南騎士當面檢舉違規！刺青騎士逃跑忘打燈再吃罰單　他：虧大囉

學生妹暗夜「拎人頭」搭公車！男乘客一看嚇壞：閃了2滴尿

幫載隔壁女童上課！她休假遭鄰居阿嬤痛罵：害我孫女遲到

日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！急煞甩尾　專家憂心1情況

想哭就多借一點珍珠吧！射擊甜心「吳佳穎」活出勇敢堅定的30歲

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑　公關回應了

崑山6度獲高教深耕計畫補助　累計補助經費總額蟬聯私立科大第一

助攻民眾求職！　勞動部攜手全聯辦職場體驗徵才

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

獨／宜蘭釣到「人臉河豚」！　深邃五官驚豔釣客：50年第一次釣到

泰住家驚見4公尺眼鏡蛇　超勇大叔「5秒徒手制伏」

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

台南騎士當面檢舉違規！刺青騎士逃跑忘打燈再吃罰單　他：虧大囉

學生妹暗夜「拎人頭」搭公車！男乘客一看嚇壞：閃了2滴尿

幫載隔壁女童上課！她休假遭鄰居阿嬤痛罵：害我孫女遲到

日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！急煞甩尾　專家憂心1情況

想哭就多借一點珍珠吧！射擊甜心「吳佳穎」活出勇敢堅定的30歲

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑　公關回應了

崑山6度獲高教深耕計畫補助　累計補助經費總額蟬聯私立科大第一

助攻民眾求職！　勞動部攜手全聯辦職場體驗徵才

你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數

王治平遭判刑3個月！「偽造前妻簽名」收歌曲權利金　辯：為了她好

「打屁股懲罰」險致命！9歲童被驗出急性腎衰竭　媽媽嚇傻

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

伊能靜：我不要女兒努力幸福，你的付出不要有「奴」這個字

杭州亞運電競前導賽將開打！「英雄聯盟、傳說對決」等項目澳門辦實體賽

經典「觀音踩青龍」在日本展出！一票人喊：是台灣共同記憶

填島前奏？大陸運輸部在南沙「設航標」　陸網嗨爆：浮標會產島嗎

統一獅直逼龍頭樂天　布雷克強碰威達爾

元元日本路邊換衣服！　「背後只剩兩條線」1.7萬網看光：太刺激

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

Jennie美劇被批「加長版A片」

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

喉嚨卡卡！她怕是癌症　醫秒解「1精神病」2類人小心

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

正妹體檢遭性侵！醫師「一張嘴」慘丟執照

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

獨／宜蘭出現「人臉河豚」！　

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

更多

最夯影音

更多
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面