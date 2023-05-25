台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

▲台大學生會舉辦九合一選舉結果今凌晨出爐。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

台灣大學學生會昨舉行九合一選舉，選出學生會長、研究生協會會長、性平會學生委員、多個學院學會會長等職務，昨傍晚投票結束後從晚間6點半開始開票，到今凌晨結果才出爐，其中一名法律系陳姓學生參選性平會委員，在經歷和政見中自曝「跟阿嬤發生過性行為」引發爭議，最終他僅獲得158票落選，無緣成為台大性平會的學生委員。

近日台大學生自治團體選舉因候選人政見涉及歧視言論而引發關注，在選舉公報中，性平會學生委員候選人陳姓學生的經歷和政見引起熱議，包括經歷中載明「跟阿嬤發生過性行為」；政見則有「廢除男廁，全部改成性別友善廁所」、「改校名為國立台灣性別平等大學」、「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」等奇特言論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次台大性平會學生委員選舉是從9名候選人中選出5人，根據《國立台灣大學性別平等教育委員會設置辦法》，學生代表由學生普選，而其中任何單一性別不得超過3名，大學部與研究所各設置一席保障名額，但學生代表候選人得票數低於該選區有效票之5％時，不適用保障名額之規定。依照此規定，陳姓候選人僅獲158票得票排名第7，並未當選。

這次選舉中，另一名引發討論的候選人是台大社科院學生會長唯一參選的莊姓學生，他曾對香港反送中抗爭者發表去人性化的仇恨言論，台大香港研究社和濁水溪社因而呼籲社科院學生投下反對票。在昨晚的開票結果中，他的不同意票308票高過同意票180票，因此未能當選。

此外，本屆台大學生會長由中文系大四生莊智程當選，贏過另一候選人、城鄉所學生許冠澤。研究生協會會長則由社會系碩士班學生黃種賢當選。上述選舉結果均以台大學生會選委會公告為準。

至於先前引發喧然大波的台大經濟系系學會正副會長選舉，其中一組候選人提出充滿歧視的政見，包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等，已遭台大經濟系移送性平會調查。不過這項選舉在下周一到下周三（29日到31日）才投票，選舉結果預計下周三晚間開票完成後出爐。