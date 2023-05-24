日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！急煞甩尾　專家憂心1情況

▲瑪娃颱風出現厚實、非常強的眼牆。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局觀測，今年第2號「瑪娃」（Mawar）中度颱風將於6至12小時間重回強颱之姿，且強度會更強、暴風圈也會更大，預估26、27日達到最強狀態，日本氣象廳也分析，瑪娃強度仍是「非常強颱風」，並將於27日（周六）達到最高強度「猛烈颱風」，路徑部分則持續有提早大幅度「折角北轉」的趨勢。

氣象局預報，瑪娃目前減弱成中颱，但預計6到12小時後又會增強為強颱，且強度會比之前更強，暴風圈也會更大，預計48到72小時後近中心最大風速可達每秒58公尺，將是瑪娃最強的時刻。並在未來3天都持續向西北走，28至29日（周日至下周一）時開始關鍵北轉，路徑有提早轉彎的趨勢，因此離台灣距離更遠、對台灣影響也減小

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▲瑪娃颱風路徑有提早北轉的趨勢。（圖／中央氣象局、日本氣象廳）



為何5月就有那麼強的颱風？天氣風險公司總經理彭啟明表示，成因很複雜，有動力及熱力，好幾個因素疊加而成，無法單一事件就有定論。但目前海水溫度頗高，特別是考慮未來聖嬰現象發展，是很讓人憂心未來的發展。而瑪娃颱風中心今晚6時來到關島上空，且颱風眼牆「非常強」、「厚實」，伴隨閃電雷擊，從關島機場觀測已達105mph。

根據日本氣象廳觀測，今晚瑪娃強度仍維持「非常強颱風」，近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速來到每秒70公尺，暴風圈來到390公里，未來2天期間將持續往西北走，並將在27日來到最強的「猛烈颱風」等級，近中心最大風速達每秒55 公尺，且以猛烈颱風之姿開始北轉，28、29日急煞大幅度轉彎。

中央氣象局長鄭明典今天也分析，瑪娃颱風外圍水氣受到牽引，其東北側的外圍環流因北方槽線的牽引，稍微減低了水氣往颱風中心的輻合，颱風近中心的對流引次也間接地受到影響，預報上看，東側的高壓會將颱風往西推，這是第一道往北的拉力，影響相對有限，之後要看下一道槽線和颱風的互動。

氣象局觀測，瑪娃於今午2時減弱為中颱，位在鵝鑾鼻東南東方2750公里海面上，以時速11轉19公里速度，向西北西前進，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑220公里，10級暴風半徑80公里。

▼瑪娃颱風暴風圈將持續擴大。（圖／翻攝RAMMB）

