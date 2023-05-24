又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　估6小時重回強颱之姿

▲颱風瑪娃。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今年第二號颱風「瑪娃」減弱為中度颱風，不過根據中央氣象局預測，瑪娃將於6到12小時間重回強颱之姿，並且強度會比之前更強、暴風圈更大，預計在周五、六是最強的時段。不過最新預報顯示，瑪娃將提早北轉，且北轉角度大，離台更遙遠，對台灣天氣的影響程度也會降低。

氣象局預報員廖經翔表示，瑪娃目前減弱成中颱，但預計6到12小時後又會增強為強颱，且強度會比之前更強，暴風圈也會更大，預計48到72小時後近中心最大風速可達每秒58公尺，將是瑪娃最強的時刻。

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不過廖經翔指出，針對瑪娃路徑，預測「提早北轉」的機會增加，也因此離台灣距離更遠、對台灣影響也減小，目前持續往西北邊移動，周六、日開始逐漸往北轉。

▲瑪娃大幅度北轉機率增加。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，美軍JTWC的最新預測路徑顯示，瑪娃「大幅度北轉」機率上升中，「貼近台灣後才北轉」的機率下降中，可能又一次完美閃過颱風。

廖經翔表示，明日各地氣溫回升，中部以北、花東零星短暫陣雨，山區午後有雨。明晚到周六東部有零星短暫陣雨，山區午後有雨。周日到下周三颱風靠近，台灣吹東北風，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，下周一到周三連大台北都有局部短暫雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）