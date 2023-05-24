俄國極音速飛彈科學家「向中國洩密」　克宮：密切關注叛國案件

▲3名研究「極音速飛彈」的科學家因為洩密給中國被捕。（圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯3名從事「極音速飛彈」研究的科學家，18日因為涉嫌叛國罪遭到逮捕。《路透社》24日報導指出，2名知情人士透露，被捕的科學家遭到指控向中國洩露機密。克里姆林宮也回應表示，安全部門正在密切關注可能與「背叛祖國」有關的案件。

根據《路透社》報導，西伯利亞「克里斯蒂安諾維奇」理論與應用力學研究所（Siberia's Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics縮寫：ITAM）所長希普尤克（Alexander Shiplyuk）涉嫌於2017年在中國舉行的一次科學會議上，交出機密材料。

知情人士透露，希普尤克堅稱自己是清白的，相關訊息沒有保密，可以在網路上免費獲取。

當被問及ITAM專家面臨的指控以及之前與中國有關的叛國案件時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，安全部門正在密切關注可能與「背叛祖國」有關的案件。

▲俄羅斯總統普丁一再表示，俄羅斯在「極音速飛彈」方面處於世界領先地位。（圖／路透）



中國外交部在被問及透過俄羅斯科學家獲取「敏感研究」的指控時表示，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上。

俄羅斯總統普丁一再表示，俄羅斯在「極音速飛彈」方面處於世界領先地位，這種尖端武器能夠以高達「10倍音速」速度，從而穿透防空系統。

《路透社》指出，ITAM案件表明莫斯科對失去任何技術優勢保持警惕，包括中國，自15個月前入侵烏克蘭以來，莫斯科越來越依賴這個盟友提供政治和貿易支持。