誇張影像曝！左轉擦撞機車竟直接開走　駕駛到案瞎扯：我沒看到

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲盧姓女子日前騎機車停在一處有閃光號誌的路口，不料63歲曾姓女子駕駛自小客車左轉時擦撞機車，但曾女沒有停車直接把車開走，盧女只受到輕傷，而警方根據車牌傳喚曾女到案說明，曾女辯稱當時沒有看到機車，也沒有感覺撞上任何人車。員警一拿出當時監視畫面，曾女講不出話只好認了。

台中市警察局第五分局交通分隊警員陳秀芳日前獲報，南興北一路與敦富東街口發生一起交通事故，陳員到場發現只有盧女在場，盧女表示，該路口是閃光號誌，她先停車確認沒有來車再準備通過，結果停不到2秒，就被1輛左轉的自小客車撞倒，最誇張的是，自小客車並未停下，而是直接駛離現場。

▲▼自小客車駕駛擦撞機車竟辯稱沒看到而逃逸，警方出示監視器，她沒話說了。（圖／民眾提供，下同）

陳員先協助受傷的盧女送醫後，立即調閱路口監視器，以車追人，查出自小客車駕駛是曾女。

曾女到案辯稱，經過路口時並沒有看見左側有機車，也沒有感覺擦撞任何人車，所以才會離開，直到陳員出示當時監視畫面，曾女看完後，啞口無言只好乖乖承認。

陳員告知曾女發生車禍必須留在現場處理，不要心存僥倖，警方訊問後依肇事逃逸罪函送曾女，盧女則向承辦陳員感謝找出肇事者。

警方呼籲，發生車禍事故不論有無人員受傷均應留現場處理，一旦逃逸，不但處1千元以上、3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月，萬一致人傷害而逃逸，處6月以上、5年以下有期徒刑，另可吊銷執照；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑，另吊銷駕駛執照，並不得再考領。