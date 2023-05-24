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水電工換熱水器沒封瓦斯　3天後女煮飯整間爆炸...全身38%燒傷慘死

▲▼ 爆炸。（圖／翻攝自嘉義市政府消防局）

▲水電工瓦斯軟管末端未確實密封，導致老婦開火煮飯時爆炸。（圖／翻攝自嘉義市政府消防局）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名水電工，到住戶家更換電熱水器時，沒將瓦斯軟管確實密封造成瓦斯洩漏，3天後，87歲陳姓婦人開火煮飯結果引發爆炸，導致廚房受損嚴重，陳女燒傷面積38%不治身亡，嘉義地方法院依過失致死罪，判水電工有期徒刑5月，緩刑2年。

陳姓男子委託吳姓水電工，於2022年9月23日，到陳母嘉義住處廚房更換電熱水器，吳男將原本瓦斯熱水器及連接該熱水器瓦斯軟管拆下時，應直接將瓦斯軟管拆除或確實密封，以避免發生瓦斯洩漏，但吳男僅以電火布膠帶纏繞瓦斯軟管末端即離開，導致瓦斯逐漸向外洩漏，並蓄積在瓦斯桶存放空間內。

▲▼ 爆炸。（圖／翻攝自嘉義市政府消防局）

▲現場一片狼藉。（圖／翻攝自嘉義市政府消防局）

3天後，陳母在廚房使用瓦斯爐烹煮時，熱源與洩漏的瓦斯接觸引燃氣爆，導致廚房天花板掉落、斷裂位移突起、受燒焦黃變形、鋁窗玻璃破裂、電熱水器面板熱烤變形、瓦斯桶受燒灼黑，造成陳母臉部、頸部、軀幹、四肢2至3度燒燙傷，約佔總體表面積38%，合併吸入性灼傷之傷害，送醫急救，仍於同年10月30日，因肺炎併敗血症而死亡。

法院審酌，吳男因疏失發生瓦斯洩漏氣爆，造成房屋內部裝潢及物品損壞及燒毀，並造成陳母死亡，吳男犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成調解及賠償，嘉義地方法院依過失致死罪，判吳男有期徒刑5月，緩刑貳年，可易科罰金。全案還可上訴。

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