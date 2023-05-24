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女學生「手機被沒收」憤而縱火！　蓋亞那國中宿舍狂燒釀19死

記者陳宛貞／綜合外電報導

南美洲蓋亞那一所國中女生宿舍21日發生大火，多達19人葬身火海，還有近30人受傷。警方調查發現，悲劇起因竟是一名女學生手機被沒收心生不滿，因此縱火報復。總統阿里（Irfaan Ali）22日前往醫院慰問，並宣布全國進入3天哀悼期。

綜合外媒報導，蓋亞那中部礦業城鎮馬迪亞（Mahdia）一所國中女生宿舍19日深夜竄出火舌，迅速蔓延並吞噬整棟建築，由於大樓5個出口的鐵柵欄當時都被上鎖，學生逃生不及，消防員只能在牆上鑽洞協助疏散。

這起悲劇最終造成多達19人不幸喪生，大多在現場宣告死亡，年紀最小的是舍監年僅5歲的兒子，其他都是女學生。

▲▼蓋亞那一所中學女舍21日晚間發生火災，造成至少19人死亡。（圖／路透）

▲ 宿舍被燒到剩下外牆。（圖／路透）

根據《路透》，蓋亞那警方23日聲明表示，「一名女學生涉嫌縱火，因為她的手機被舍監和一名老師沒收。」馬迪亞鎮長亞當斯（David Adams）也證實該名學生涉案，並稱她未因火災受傷，但無法確認她目前是否被拘留。

警方也提到，部分生還的學生向調查人員表示，他們是被尖叫聲驚醒，接著就看見宿舍浴室裡傳出火焰和煙霧。22日針對6具遺體進行驗屍，判定死因為吸入煙霧及燒傷；13具遺體送往首都喬治城進行DNA鑑定，另有近30名學生住院治療。

教育部長馬尼克錢德（Priya Manickchand）拒絕回應學生涉案問題，面對宿舍未配備火警系統及學生未接受防災訓練的質疑則稱，「一切都在調查中」，日後將發布調查報告並著手改善。

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