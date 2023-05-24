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母嘆「當初生下妳是錯的嗎？」　心臟病女兒1句...醫師也鼻酸

▲▼手術、看診、健康檢查。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名患有先天性心臟病的18歲女生，日前在母親的陪伴下到醫院回診，過程中女兒忍不住問，明明事前就知道她患有心臟病，會面臨很多次手術，「為何還要把我生下？」原以為診間會上演母女大戰，然而後來劇情神轉，也讓醫師不禁感動鼻酸。

臉書粉專「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」發文分享，前陣子在診間聽到的一段對話，即將成年的妹妹是單一心室心臟病的患者，當時媽媽叮囑她，成年後就要為自己的健康負責，別總是要人提醒，有沒有記得吃藥。

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聞言，妹妹忍不住回，「是妳要把我生下來的耶！我在妳肚子裡的時候，妳就知道我這個心臟病要開很多次刀，也永遠不會是正常的心臟，妳為什麼還是要把我生下來？」

當時，醫師在一旁莫名尷尬，心想「慘了，待會我的診間是不是要上演母女大戰的劇情，我最怕女生吵架了，而且還一次兩個！」

聽到女兒這番話，媽媽緩緩問道，「那妳都長這麼大了，覺得當初我把妳生下來是錯的嗎？」沒想到，女兒猶豫片刻，接著感性地說「我其實很感謝妳有把我生下來。」

醫師透露，後來母女倆都哭了，但由於診間只有粗粗的擦手紙，他便不好意思遞給她們。

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

另外，醫師強調，家長與病友絕對有充分了解自己或孩子病況的權利， 醫療團隊當然也有盡力解釋的義務，「不是一味迷信權威，不是只有接受到片面之辭，只有在通盤了解之後所做的決定，才會是好的決定。但也許，真的有爸爸媽媽會因為知道心臟病寶寶即使手術矯正了，長大後仍可能有需要定期追蹤的問題，所以一開始就決定不把孩子生下來。」

看到這個案例，網友們也不禁紅了眼眶，紛紛回道「有洋蔥」、「是阿，兒童心臟科醫師扮演著很重要的角色，是病童與家長間溝通的潤滑劑，更是父母的最強靠山」、「醫生聽到也要掉淚吧」。

同時，有人感慨表示，「先天性心臟病是慢性疾病，從出生開始一輩子都得就醫追蹤，而且沒有辦法投保商業保險。如果父母沒有穩定的經濟收入，可能無法定期就醫及進行適當的醫療處置；如果沒有強大的家庭後盾，打造強大的心理素質，身患心臟病在很多方面都相對弱勢，可能常常會被否定、會被排擠，不管是求學、求職或婚姻，因而造成人格發展障礙。生活是很現實的，如果父母沒有能力照護，生不生真的要三思！」

►本文由「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」授權引用。

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