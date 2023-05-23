一整片自行車逆衝下山　「還好只開30」男嚇傻：差點整片全倒！

記者高堂堯／南投報導

林姓農民日前清晨開車前往竹山鎮大鞍地區巡田，竟在路上正面遭遇一大群參加賽事的單車騎士逆向闖來，差點閃避不及「打保齡球」發生連環車禍，事後他將經過PO在臉書社團，直呼自己已經70歲了，「差點被嚇暈！」單車騎士們的離譜行徑也引發網友公憤：「主辦方是腦洞嗎？」竹山警分局指出，該賽事活動並未申請路權許可，將依法開罰。

林姓農民稍早於臉書「爆料公社公開版」PO出影照片，指21日禮拜天早上6、7時許，自己正開車從大鞍地區往竹山方向行駛，從影片看來，駕駛減速準備轉過一處盲彎時，眼前卻突然竄出一大群逆向的單車騎士，嚇得他邊緊急煞車邊驚呼「喔喔喔喔！」也無力地按了2聲喇叭，就看著他們將雙線車道全部佔滿、揚長而去。

▲林姓農民開車上山巡田，險與大批逆向單車騎士對撞。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團，下同）

林姓農民指出，這群騎士似乎在參加自行車賽，也在沿路發現疑似主辦單位豎立的旗幟，誇張的是車隊中2台看似「前導車」的機車，竟騎在最後面，完全沒負起安全引導責任。

林姓農民表示，PO出影片是想提醒大家，讓家裡小孩參加自行車活動要注意安全，「還好只開30不然全倒，如果是遇到大卡車或飆仔一定頭條（新聞）！」強調沒有要追究責任，只是真心提醒再這樣下次沒那麼好運。

網友見狀也紛紛回應：「太可惜沒有全倒！」「這種前導叫...找死部隊！」「這是以前我們務農常經過的道路，真的沒看過這ㄇ（麼）誇張的，超危險！」「這主辦單位太扯了吧！要全線開不用申請管制？」

爾後也有一名邱姓網友留言回應，表示是主辦活動的負責人，「因為對選手在賽道規則上的宣達不足，讓用路人處於危險，並已危及您的行車安全。」他解釋因屬小型活動，所以並未進行雙向管制，「僅作機車的引導，當天選手為求成績逆向而行，確實是非常不當的行為，也不是主辦單位所允許的」，造成社會大眾困擾「非常抱歉」，並強調「有提出計畫供當地警局備查」。

不過竹山警分局交通組回應，經查證這場活動沒有向路權機關申請許可，明顯違反《道路交通管理處罰條例》82條1項9款規定，分局將依規定舉發；主辦單位疑似避重就輕又想甩鍋給選手的說詞，再度引發網友砲轟「辦得很好，以後別辦了。不然再多選手也不夠參加比賽」、「這比賽主要是爭取代表陽間到陰間比賽的資格，所以無規則，只求“好成績”入選～」、「啊機車在最後面，引導什麼？」

▲機車騎在車隊後方，並未負起前導車的安全引導責任。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團）