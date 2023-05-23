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自行車隊過盲彎「集體切西瓜」　南投駕駛嚇壞：差點打保齡球了

記者周亭瑋／綜合報導

南投一名駕駛21日開車經過山路一處盲彎時，猛然碰上自行車隊集體「切西瓜」，逆向朝他騎來，嚇得他連忙急煞，而騎士們則向兩邊散開。畫面曝光後，引起眾人撻伐，不少人也想起大馬的沈可婷案，直呼「必須高調。」

該名駕駛指出，5月21日早上6、7時左右，他開車從南投竹山大鞍往竹山方向時，在某處盲彎碰上這個自行車隊，眼看突然一票人逆向行駛，他連忙踩煞車，也不禁感嘆「PO這個影片是要告訴大家，家裡有讓小孩參加自行車（活動）的，真的要他們注意安全，這什麼單位辦的我不知道，差點就打保齡球了。」

「記者新聞網」在YouTube貼出影片後，引起熱烈討論，廣大網友紛紛回應，「在這種山路還敢這樣騎，被收掉是遲早的事」、「差點揪團騎到奈何橋」、「轉彎逆向騎對向下坡車道，完全看不到也真的很敢，還好不是遇到大車」、「太誇張」、「大學長前往戰場中」。

▲整群自行車隊逆向騎來。（圖／翻攝自YouTube／記者新聞網）

▲整群自行車隊逆向騎來。（圖／翻攝自YouTube／記者新聞網）

另外，不少人立刻想到馬來西亞的「沈可婷案」，2017年2月，年僅22歲的沈可婷深夜開車經新山內環公路時，碰上30多名青少年聚集飆騎「改裝腳踏車」，由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，她一時閃避不及，迎面撞上這群少年，釀成8死8傷慘劇。

沈可婷一案纏訟多年，從一度無罪釋放，直到去年4月，新山高等法院推翻前兩次無罪判決，判處6年有期徒刑，同時罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元）；不過，此上訴案今年3月31日開審，並於4月11日作出最終裁決，法官再度推翻判決，宣布沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，當庭無罪獲釋。

▲整群自行車隊逆向騎來。（圖／翻攝自YouTube／記者新聞網）

▲還好他有及時煞車，並未造成事故。（圖／翻攝自YouTube／記者新聞網）

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