街訪遇到「民間畢卡索」　阿伯秒速畫出想不起來的海洋圖鑑

▲《ETtoday街訪突即隊》上街隨機找民眾大玩「你畫我猜」，看看大家能不能憑印象畫出海洋生物。（圖／翻攝自影片）

生活中心／台北報導

「魚兒魚兒水中游～」，音樂一下，讓人立刻聯想到寬闊的大海，各色魚群暢快的游來游去樂悠悠，但你有多久沒接觸到海洋生物了？小丑魚、魟魚、水豚長什麼樣子，是不是快把牠們都忘光光了？這次《ETtoday街訪突即隊》出任務，特地準備不少海洋生物來當考題，上街隨機找民眾大玩「你畫我猜」，看看大家能不能憑印象把牠們完整畫出來，沒想到意外發掘民間畢卡索，花不到5秒完成的「曠世巨作」，讓小編阿肥猜得滿頭「黑人問號」。

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你還記得〇〇的模樣嗎？街訪突即隊剛開始執行任務沒多久，第一道題目就難倒第一位民眾「玉子」，她只畫了2點就卡關，連自己都尷尬地笑出來，還被阿肥虧說「是不是在玩貪吃蛇？」，不過既然已經起了頭，玉子仍盡責地畫上眼睛、腳，最後再加工一下，才滿意地抬頭秀創作。不過阿肥卻是看得一個頭兩個大，簡單的小遊戲除了考驗畫功，也考驗聯想力，而從水龍頭、水管再猜到「管蟲」，正確答案終於呼之欲出，在完全看嘸的情況下，還能答對，連阿肥都覺得不可思議。

▲第一位民眾就讓街訪突即隊卡關，差點猜不出來。

相較於第一位民眾，接下來兩位學生的題目顯得容易多了。一位自稱小時候很喜歡畫畫，尤其是海洋生物，當他把「帶刺」、「膨脹」的特徵一畫出來，不用太多解說，一看就知道是「河豚」；另一位則因為家中正好在賣海鮮，不僅很懂怎麼畫，甚至還了點俏皮、卡通式畫法，隨後立即被猜出是「北太平洋巨型章魚」。

街訪突即隊繼續找下一位挑戰，結果連續遇到4位走「抽象派」畫風的民眾，像是頭上長出3根毛的「麥哲倫企鵝」、有大腳又戴了皇冠的「大王具足蟲」，以及已經不知道自己在畫什麼，乍看誤以為是尼斯湖水怪的「蛇首高鰭鰕虎」，都讓猜的人忍不住苦笑，冒出一堆問號。

▲「抽象派」畫風，讓街訪突即隊猜得好辛苦。

而其中一位阿伯看完題目後，花不到5秒神速畫完，怕不好猜，還意思意思加個幾筆，雖然阿伯貼心解說「這是海水，牠在游，水流的形狀」，阿肥卻看到崩潰求多畫一點提示，總算勉強猜出「鯊魚」後，究竟是鋸齒鯊、劍齒鯊或其他品種，都被阿伯說「母洗」，並強調「discovery很少出現」，最後公布答案，把圖片拿出來一看，大家才恍然大悟是「錘頭鯊」，阿肥更被阿伯虧說「你剛剛怎麼猜不到？」

▲阿伯花不到5秒神速畫出「錘頭鯊」。

街訪突即隊出題的這些海洋生物，你還記得牠們長什麼樣子嗎？不妨到Xpark走一趟，在寓教於樂的參觀體驗中，可以認識許多不同的海洋物種之外，還能了解牠們的珍貴性，並建立起對海洋保育的觀念。而以往出國，很多人旅遊日本必安排造訪最大規模的八景島水族館，雖然因為疫情關係沒辦法去，但由日本橫濱八景島跨海來台在桃園開設的分館Xpark也有多達300種水陸生物，包括太平洋圓鰭魚、銀鱗鯧、水母、甘式巨螯蟹、北太平洋巨型章魚等各種魚類與特殊海洋生物，讓大家看個夠，休閒、娛樂、學習、觀光一次大滿足，成為海洋大師！

▲Xpark將舉辦展覽「想不起來的海洋圖鑑」，４月起也有徵稿活動，邀請大家一起畫出印象中的海洋生物。

Xpark也預告將舉辦「想不起來的海洋圖鑑」主題展覽，並邀請大人、小孩一起來挑戰畫出記憶中各種生物的樣子，在不查找照片或圖鑑情況下，看看你畫的插圖與實際生物相似度有多高，優秀作品將於館內展出之外，還可獲得精美禮物，作品募集時間自4/1（四）起至4/23（五）止，歡迎大家參與投稿，同時考考自己對於海洋生物的模樣有多少記憶。

300種水陸生物讓你看個夠、畫個夠：

➡️《想不起來的海洋圖鑑》活動網址：https://bit.ly/3co3adf

➡️Xpark官方網站：https://bit.ly/3flufQb