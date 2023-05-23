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快訊／猴痘個案累積破百！本周再爆20例「創新高」

▲▼新任疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘個案累積破百！疾病管制署今（23）日公布國內上周增加20例猴痘個案，創單周新高，其中17例本土、3境外，而這也已經是連續六周單周猴痘本土病例破雙位數，疫情仍在高原期。目前國內累積猴痘個案來到111例。

疾病管制署(下稱疾管署)今(23)日公布國內新增20例猴痘(Mpox)病例，其中17例為本土、3例為境外移入個案，分別自泰國(2例)及日本(1例)移入，均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少110國報告逾8.7萬例病例，分布以美洲及歐洲最多，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中韓國自4月起疫情上升明顯，迄今新增達80例且多為本土病例，基於當地具感染風險，該署已自5月15日起提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)。目前全球共計38國列為第一級。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診111例病例(98例本土及13例境外移入)，其中53例已康復，10例仍住院治療中、48例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月22日共計完成32,608人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種198人次及暴露前預防(PrEP)接種32,410人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種31,047人次。另，已接種1劑者29,942人，已完成2劑疫苗接種者為2,666人。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，包括接種第1劑疫苗已間隔至少4周以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至5月22日止，全國共82家合作醫療院所可提供接種服務。符合前揭條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。疾管署提醒，根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，也提醒接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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