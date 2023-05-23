「地表最強小三」點頭嫁！貝佐斯在「153億豪華遊艇」上求婚成功

▲前世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、前福斯新聞台主播桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

前世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），在2019年被前妻史考特（MacKenzie Scott）發現出軌有夫之婦、前福斯新聞台主播桑切斯（Lauren Sánchez）後宣布離婚，如今這位地表最強小三即將被扶為正宮！根據消息人士透露，貝佐斯日前已在價值5億美元（約合新台幣153億元）的豪華遊艇上向桑契斯求婚，而女方也答應了。

據英國《每日郵報》的報導，消息人士爆料，貝佐斯日前已在他的豪華遊艇上向曾獲得艾美獎的媒體界名人桑切斯求婚成功。這艘巨大的遊艇是貝佐斯於2018年委託荷蘭廠商製造的，造價高達5億美元，遊艇被命名為「Koru」，在毛利語中的意思是「新的開始」，如今這對貝佐斯的感情線來說確實也象徵著「新的開始」。

回顧兩人情史，貝佐斯與前妻史考特的婚姻持續了將近25年，同時還育有4個孩子。然而史考特在2019年發現貝佐斯向桑切斯傳送不雅自拍照後憤而提出離婚，而離婚後不久，貝佐斯隨即就高調公開與桑契斯的關係。

貝佐斯和桑契斯可說為愛互搞婚外情，桑契斯雖在2018年秋天與當時的丈夫、好萊塢知名經紀人懷特賽爾（Patrick Whitesell）就協議分居，但尚未完成離婚手續。貝佐斯在離婚後也立刻扶正桑契斯，且不時與桑契斯一起現身公開活動曬恩愛。

而史考特則在2021年3月低調嫁給一名私校化學老師朱伊特（Dan Jewett），不過2人的結婚也相當短暫，僅維持1年又爆出離婚消息。

延伸閱讀

▸ 美國五角大廈爆炸？社群流傳AI假圖 美股恐慌閃崩

▸ 美債限談判僵局至今未解 全球股票基金連五周大失血

▸ 娛樂報報／康康聚餐被「查勤」 視訊兒女一秒變慈父