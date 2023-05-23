南非進口蘋果檢出蠹蛾　防檢局：即起暫停輸台

▲防檢局在南非輸入蘋果發現蘋果蠹蛾幼蟲。（圖／防檢局提供）

記者許敏溶／台北報導

蘋果蠹蛾為全球重要果樹害蟲之一，農委會防檢局指出，高雄分局執行從南非輸入蘋果檢疫時，分別在2批貨物各檢出1隻鱗翅目幼蟲，經送給專家昨（22日）鑑定後，確定為蘋果蠹蛾幼蟲，故依照規定，通知南非政府暫停蘋果輸台作業，並自即日起，全面嚴格加強蘋果的輸入檢疫。

防檢局指出，高雄分局執行2批輸入蘋果檢疫時，所檢出鱗翅目幼蟲，經形態特徵並應用聚合酶連鎖反應（簡稱PCR）分子生物技術確認為蘋果蠹蛾，而這2批蘋果分別為1176箱、2萬1638.4公斤，以及1120箱、2萬440公斤，已全數判定為檢疫不合格。

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防檢局表示，蘋果蠹蛾為全球重要果樹害蟲之一，若入侵我國將嚴重衝擊我國高山水蜜桃、蘋果、平地高接梨等產業，政府訂有「蘋果蠹蛾發生國家或地區蘋果輸入檢疫條件」，南非蘋果於輸入檢疫發現活蘋果蠹蛾時，該批貨物應予退運或銷毀外，南非蘋果將暫停輸台，直到南非查明原因並採取改善措施，經通知我國確認無檢疫風險後，南非蘋果輸台作業才能恢復。

▲防檢局以蘋果蠹蛾分子檢測試驗套組進行鑑定PCR結果，發現南非輸入蘋果有蠹蛾幼蟲。（圖／防檢局提供）

106年在南非輸台蘋果截獲蘋果蠹蛾，防檢局指出，這是第2次發現，防檢局除依檢疫條件規定暫停該國蘋果輸入我國之外，並請南非立即進行發生原因調查並依調查結果實施改善措施。防檢局已立即通知其所屬各分局，針對對南非蘋果採全面加倍抽樣並嚴格檢疫，確保外來病蟲害無從入侵，維護我國農業生產安全。