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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲妹遭班導性騷！傳訊狂約「出來幫妳去火」...她崩潰休學

16歲妹遭班導性騷。（示意圖／photoAC）

▲16歲妹遭班導不斷傳訊糾纏，讓同學誤以為她是小三。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸雲南省一名陳姓女學生指控，自己在上學期間多次遭班主任性騷擾，老師不斷傳訊糾纏，噁稱「我想妳了」、「妳臉上火了，出來我給妳去去火」等等。不僅如此，班上同學誤以為陳女和班導有不可告人的關係，竟造謠她是小三，讓她相當崩潰，甚至試圖輕生。

《極目新聞》報導，陳女於2020年間就讀雲南某職業學校，當時才16歲，自從她被班主任趙男選為班長後，對方便頻繁發送騷擾訊息，包括「我想妳了」、「妳臉上火了，出來我給妳去去火」、「叫妳出來約一下，還是妳怕我不行」等語。

陳女指控班導頻繁發送騷擾訊息。（圖／翻攝自極目新聞）

▲騷擾訊息曝光。（圖／翻攝自極目新聞）

陳同學透露，趙男在班級其他同學面前，表現出對自己明顯「偏愛」，導致逐漸有人造謠，稱她是小三、破壞班導師家庭等。陳女提到，班主任的騷擾一直持續到2022年3月，自己因承受不住騷擾和謠言攻擊罹患了抑鬱症，只能被迫休學住院治療，期間還曾嘗試過割腕自殺。

當事人控訴，她曾於2022年底向學校及相關部門舉報趙男，但自己並不滿意校方對其的處罰，因此選擇在網路上將其曝光。對此，班導強調未與學生發生過任何肢體接觸，從法律上來說不構成性騷擾，但確實不應該發那些信息，正在檢討自己的行為。校方則回應，2022年就停止了趙男的教學活動，目前已成立調查小組負責此事，多個相關部門已介入。

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