飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！慘遭活活淹死　家屬悲痛領回遺體

▲犯罪被害人保護協會人員在霧台分駐所陪伴家屬 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布於20日發生遊客溯溪發生山難，有5人失聯，其中救難人員已找到兩具屍體，經檢察官驗屍，確定兩人均是溺水死亡，並由家屬領回遺體處理後事，同時亦已陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清。

犯罪被害人保護協會屏東分會主任梁應鐘在案發後，立即趕赴霧台分駐所，陪伴被害人家屬，並購買日常生活用品提供家屬使用；由於還有3人失聯，該協會人員已分班輪流守在霧台及屏東縣特搜大隊，等候音訊，一有消息，連絡家屬並陪伴。

10位山友於20日結伴到霧台飛龍瀑布溯溪，遇到突來暴漲溪水，5人獲救，5人失聯，失聯5人中，陳姓、彭姓山友遺體已尋獲，屏東地檢署獲報後立即組成專案小組，由張鈞翔主任檢察官及周甫學檢察官統籌調查，現階段以警消搜救優先，且已著手規劃調查及待命，如有報驗則立即相驗。

屏東地檢署檢察官於昨日晚間及今日下午已就2名罹難者完成相驗，初步認為死因均係生前溺水，並由家屬領回遺體處理後事，同時亦已陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清。

檢方強調，由於從事登山溯溪本具有一定風險，該案究竟屬於應自我風險承擔或應由他人負擔刑事責任，尚待事實調查及釐清相關細節後才能判斷，目前仍持續調查中。