　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！慘遭活活淹死　家屬悲痛領回遺體

▲犯罪被害人保護協會人員在霧台分駐所陪伴家屬 。（圖／民眾提供，下同）

▲犯罪被害人保護協會人員在霧台分駐所陪伴家屬 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布於20日發生遊客溯溪發生山難，有5人失聯，其中救難人員已找到兩具屍體，經檢察官驗屍，確定兩人均是溺水死亡，並由家屬領回遺體處理後事，同時亦已陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清。

▲犯罪被害人保護協會人員在霧台分駐所陪伴家屬 。（圖／民眾提供，下同）

▲犯罪被害人保護協會人員在霧台分駐所陪伴家屬 。（圖／民眾提供，下同）

犯罪被害人保護協會屏東分會主任梁應鐘在案發後，立即趕赴霧台分駐所，陪伴被害人家屬，並購買日常生活用品提供家屬使用；由於還有3人失聯，該協會人員已分班輪流守在霧台及屏東縣特搜大隊，等候音訊，一有消息，連絡家屬並陪伴。

10位山友於20日結伴到霧台飛龍瀑布溯溪，遇到突來暴漲溪水，5人獲救，5人失聯，失聯5人中，陳姓、彭姓山友遺體已尋獲，屏東地檢署獲報後立即組成專案小組，由張鈞翔主任檢察官及周甫學檢察官統籌調查，現階段以警消搜救優先，且已著手規劃調查及待命，如有報驗則立即相驗。

屏東地檢署檢察官於昨日晚間及今日下午已就2名罹難者完成相驗，初步認為死因均係生前溺水，並由家屬領回遺體處理後事，同時亦已陸續訊問相關證人及證據調查，就事實發生經過及責任歸屬加以釐清。

檢方強調，由於從事登山溯溪本具有一定風險，該案究竟屬於應自我風險承擔或應由他人負擔刑事責任，尚待事實調查及釐清相關細節後才能判斷，目前仍持續調查中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／男大生騎車撞千萬賓利 ！「當場噴飛」ICU搶救中
日本指定暴力團來台！　7要角會見白狼行程曝
第4波疫情反彈「和2原因有關」　專家警告4族群當心
台塑重要功臣　王永慶左右手李志村辭世
今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱　90°轉彎「開外掛」壯又結
快訊／飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！
im.B風暴擴大　蘇嘉全、陳家欽與槍砲犯同桌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／22歲男大生騎車撞千萬賓利 　左轉出事噴飛...ICU搶救中

洗刷行人地獄惡名！彰警21天抓3422件違規　臨時違停占71%

男提領220萬行員起疑報案　「用途說不清」被揪出是詐團共犯

日本指定暴力團來台！旭琉會7要角會見白狼行程曝　警全面監控

泰山投資街口觸礁！大股東提2.1億擔保凍結董事會決議　法官准了

快訊／數據管理資料庫暗中來台挖角　陸企在台負責人夫婦遭約談

本來要表揚...中壢警剛護送考生入場　下個勤務卻遇「超商浩克」

小三OL與人夫樓梯間激戰竟誆不知已婚　法院打臉「有吃彌月油飯」

飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！慘遭活活淹死　家屬悲痛領回遺體

快訊／下班注意！國1北上五甲段5車連撞　台88也塞成停車場

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

快訊／22歲男大生騎車撞千萬賓利 　左轉出事噴飛...ICU搶救中

洗刷行人地獄惡名！彰警21天抓3422件違規　臨時違停占71%

男提領220萬行員起疑報案　「用途說不清」被揪出是詐團共犯

日本指定暴力團來台！旭琉會7要角會見白狼行程曝　警全面監控

泰山投資街口觸礁！大股東提2.1億擔保凍結董事會決議　法官准了

快訊／數據管理資料庫暗中來台挖角　陸企在台負責人夫婦遭約談

本來要表揚...中壢警剛護送考生入場　下個勤務卻遇「超商浩克」

小三OL與人夫樓梯間激戰竟誆不知已婚　法院打臉「有吃彌月油飯」

飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！慘遭活活淹死　家屬悲痛領回遺體

快訊／下班注意！國1北上五甲段5車連撞　台88也塞成停車場

興勤3位員工遭檢調搜索　公司：個人行為

sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

快訊／22歲男大生騎車撞千萬賓利 　左轉出事噴飛...ICU搶救中

乳癌年輕化！「3類女性」當心　醫：20歲起每年都要檢查

洗刷行人地獄惡名！彰警21天抓3422件違規　臨時違停占71%

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

吸毒吸到茫！泰男「6刀猛砍頭頸」殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

房子為什麼被法拍？兩種常見情況淪拍賣市場　得標價不見得便宜

誰是狀元？中職選秀7月12日登場　測試會即日起開放報名

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

社會熱門新聞

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

即／5億高中生墜亡！配偶父子現身　6刑警陪同出庭

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

即／結束5小時庭訊！地政士父子隔離偵訊　檢曝原因

狂抽超商浩克12下！員警遭懲處掀議…警政署說話了

快訊／遭控A一億美金　蘇貞昌、陳時中告了

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

即／北市預拌車翻覆！銀行前鋪滿水泥　機車慘遭封印

更多熱門

相關新聞

溯溪團搜救Day2結束　明把握黃金72小時找人

溯溪團搜救Day2結束　明把握黃金72小時找人

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，今(22)日搜救來到第2天，除了將懸掛在山壁的彭女大體移出，依舊找不到其他失聯3人的蹤影，由於目前霧台地區有短暫陣雨，搜救小組暫時撤退，明天將把握最後的黃金72小時內找到人。

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

飛龍瀑布3失蹤今再搜救　50人兵分6路

飛龍瀑布3失蹤今再搜救　50人兵分6路

飛龍瀑布2死3失蹤　10人溯溪團皆高手

飛龍瀑布2死3失蹤　10人溯溪團皆高手

關鍵字：

霧台飛龍瀑布溯溪溺斃

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面