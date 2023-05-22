華航「永續示範航班」再現　創3驚喜亮點！實踐淨零碳飛行

▲中華航空今(22) 日再度推出「永續示範航班」。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空今(22) 日再度推出「永續示範航班」，以 CI753/754 台北往返新加坡航班，參與天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰，創造三大驚喜亮點，包括首家國籍業者宣示添加永續航空燃油載客飛行，機上旅客共同響應低碳蔬食餐，來回航班完成碳抵換，實踐淨零碳飛行。

華航表示，天合聯盟SkyTeam 永續飛行挑戰邁入第二屆，今年共有 22 家航空公司 72 個航班參與，華航以台北-新加坡來回兩個班次擴大執行永續示範航班，積極實行百項環保與減碳作為，也發想創新點子，從機場服務數位化、機上餐點在地化到貨運作業電子化、地面機坪行動化等，發揮永續價值最大化。

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台北飛往新加坡 CI753 永續示範航班主打低碳蔬食餐，華航攜手蟬聯兩年米其林綠星的「陽明春天」，精心研發美味的「空中旅人純淨蔬食」低碳菜單，邀請旅客共襄盛舉，豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙都可享用，品嚐在地當季食材烹調的「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」或「紅燒植物肉薑黃飯」，一同體驗來自大地的款待。

▲▼台北飛往新加坡 CI753 永續示範航班主打低碳蔬食餐。（圖／華航）

新加坡飛往台北航班則實現台灣首次添加永續航空燃油 SAF 載客飛行的目標，CI754 永續示範航班在新加坡機場添加 10% 永續航空燃油，經嚴格之 ISCC 國際永續標準及 ASTM 國際航空燃油標準認證通過，為華航首次使用 SAF 載客飛行。

永續示範航班的機上服務用品，試行減塑精進產品，將日常使用的寶特瓶回收再利用，製成環保織品的毛毯、枕套與頭墊紙，包裝亦符合減塑需求，以紙環設計替代塑膠袋，餐桌布也以回收的咖啡渣再製而成。

機上餐飲服務採用國內雨林認證茶品、在地製產冷壓果汁、FSC 森林驗證包裝飲料、環保材質製成的餐具等；機上免稅品提供環保提袋，鼓勵旅客重複使用，機上同步進行廢棄物分類回收，降低對地球的負擔。