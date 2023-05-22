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夫妻夢想買海景別墅成真！為房貸工作到深夜　傭人獨享看夕陽咖啡

▼渡假別墅、海景別墅、休閒生活、海邊別墅。（圖／記者黃克翔攝）

▲夫妻買了海景別墅後，卻天天加班工作，讓傭人獨享海景。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／綜合報導

「財務自由」到底該怎麼實現？存股高手陳重銘和知名作家吳淡如，在新書分享一個案例，一對夫妻希望買一棟海景別墅，每天悠哉喝咖啡、看夕陽；不過買房後，卻天天為了房貸工作到深夜，最後讓傭人打掃後獨享夕陽喝咖啡，這個血淋淋的案例就是沒弄清楚財務自由的真義。

陳重銘、吳淡如在新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中分享一個故事，一對夫妻的夢想就是買一棟海景別墅，每天可以悠哉地喝咖啡、看夕陽緩緩落下。經過多年的努力，夫妻終於準備足夠的頭期款，買下了心目中的海濱別墅；沒想到龐大的房貸壓力，讓夫妻倆疲於上班跟加班，沒時間打掃家裡。

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於是夫妻倆請了一位傭人，傭人在每天下午打掃完畢後，就獨自在陽台上欣賞著夕陽西下，愉快地喝著剛泡好的咖啡。而那一對夫妻在同時間，還在辛苦工作，房貸壓力逼著他們每天加班到深夜，根本無法在夕陽下山前回家欣賞。

兩位作者提到，其實人生就是在追求「自由」這兩個字，然而想要自由，也要先達到「財務自由」，也就是「被動收入」超過生活開銷的花費。

根據國外統計，每100個人中，有高達95人在年過半百50歲後，還是繼續工作到退休，因為他們只有一份薪水的收入。「主動收入」就是要付出專業能力跟時間，才可以得到的收入；但如果時間跟精力都用在賺取主動收入，根本沒空來實現夢想，而且一旦生病、受傷、年紀大了，無法再靠勞力賺錢時，日子也會變得更艱難。

換句話說，每100個人當中，也有5個人在50歲以後不需要工作，因為他們有房租、股利等收入，不用付出勞力跟時間就可以得到報酬，稱為「被動收入」。「有了被動收入，你才可以從工作中解放出來，把時間跟精力拿來實現自己的夢想，過好自己想要的人生。」

吳淡如和陳崇銘提到，上班族首先要認真工作，幫自己賺取更多的主動收入，然後節約省錢做投資，努力累積被動收入。一旦被動收入超過生活所需，你就可以開除工作，達到「財務自由」的境界，可以旅遊、運動、學習⋯⋯，打造自己不一樣的人生。

「如果你只有主動收入，那就要一輩子靠勞力賺錢；一邊上班一邊存股票雖然有點辛苦，但是存股卻可以養你一輩子，幫你的人生開啟另一個可能。」

▲吳淡如、陳重銘共同撰寫《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書。（圖／時報出版）

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