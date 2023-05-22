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學弟涉歧視！台大經濟系校友祭4大行業封殺令：未來禁實習和正職

校友說，會動用關係封殺學生。（示意圖／Pexels）

▲校友說，會動用關係封殺學生。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日台大經濟系學生會鬧出風波，因為有2位候選人在學生會正副會長選舉公報的政見中說，「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等岐視內容。對此，疑似有校友說，會動用關係在業界封殺他們，也會讓他們無法申請國外學校。

據了解，陳男跟謝男所提出的選舉政見為，「非應屆生禁止進入學生會」、「原住民、僑生、體育生入學民額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」等16項，由於內容涉及性別歧視，也引發外界討論，系學會目前已下架貼文。

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原PO在臉書粉專「黑特帝大」發文說，「我們是一群在外資與銀行業任職的台大學長姐，目前年紀大約40-50，許多人已是公司主管。在得知你們令人憤怒的競選文宣後，經過一群朋友討論，已經決定會動用自己在公司的影響力，禁止你們未來取得實習與正職機會。」

▲▼ 。（圖／）

▲台大經濟系學會選舉政見惹議。（圖／翻攝台灣大學經濟學系學會臉書）

原PO表示，「我們包含台港兩地的金融機構，科技業，並且由於我們多數有取得國外mba，目前也有不少人擔任校友招生官，我們已經著手翻譯你們的言論，會轉告其他招生委員會將你們列為不受歡迎名單。」原PO強調，他們能幫的只有這些，會讓該2位候選選人無法在金融業、四大會計事務所，科技業等公司上班，也不能申請國外學校。

此文曝光後，超過7100人按讚，網友紛紛留言「非常感動有學長姐願意挺身糾正歧視言論」、「他們的爸爸媽媽阿嬤阿公會不會出來，哭天搶地說他們只是個孩子啊」、「希望本文所言屬實，檢討社會亂源、避免他們取得更高權力人人有責」。

不過，也有人持相反看法，「雖然社會很殘酷，但感覺所謂的正義有點過頭了 有點像在變相霸凌了」、「這是哪間公關公司的」、「想像力不錯喔，看能不能唬住人」、「8成是幻想文吧，但真的很希望台灣的菁英可以意識到自己的影響力及能力讓台灣進步，而不是撕裂族群」。

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