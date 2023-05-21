獨／地政父子合照曝！兒捲5億高中生命案交保...他秒退相關群組

▲夏姓父子長相曝光。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生墜樓一案，關於被捲入此案的夏姓父子，有地政士背景的資深業界人士透露，夏父近年來事業得意，土地仲介成績斐然，收入至少數千萬，而夏父為了提攜兒子，也常帶長相清秀的兒子出席各大聚會，至於夏男為人，有人認為他不善與人交際，也有人說他看起來很精明，評價較為兩極。

《ETtoday新聞雲》獨家掌握夏姓父子長相，照片中應為夏父與夏男一同出遊的畫面，夏男皮膚白皙，眉清目秀，身高比父親略高；站在夏男一旁的夏父，抿著嘴唇露出靦腆笑容，似乎相當享受與兒子同樂的時光。

▲夏姓父子一同出遊，留下合影。（圖／民眾提供）

業界人士表示，此案曝光之後，夏父隨即退出地政士相關群組，原本大家還在討論是誰，但夏父行為顯然欲蓋彌彰。夏父主要的業務為土地仲介買賣，由於這幾年房地產業蓬勃，夏父成交好幾筆買賣，中部一些大公司都有他經手的痕跡。

業界人士說，夏父善於交際應酬，常在聚會中高談闊論，因這兩年事業有進展，為了培養兒子，他開始帶著兒子出席房產業的各個聚會，但兒子感覺才情沒有父親好，雖外型一表人才、白白淨淨，不過口才沒有父親優秀，較少與人交陪。但也有人說，看到夏男（兒子）的第一印象，認為他應頗為聰明，只是不愛說話。

至於夏姓父子有無可能涉案？業界人士說，目前案情還有許多地方尚未明瞭，例如夏男與賴姓高中生有何連結？2人認識時間長短？動機為何？相關案情都仍須靜待調查，不過若調查結果確定夏男有涉案，由於近年夏父與夏男在公開場合幾乎如影隨形，夏父應對兒子所有事情瞭若指掌，在案情上，夏父恐怕脫不了干係。

對於外界的種種質疑，夏姓地政士21日首度發表聲明：「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝。」