找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

▲德國一名醫生找清潔工當手術助手。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國西部一家醫院被媒體揭露，有外科醫生在進行腳趾截肢手術時，因為病患僅局部麻醉，手術過程中感到害怕不安而亂動，醫生便臨時找了一名清潔工來幫忙壓住腿部與遞上器械，雖然術後病患沒有出現任何併發症，但執刀醫師因違反規定遭到解雇。

根據美聯社、每日星報報導，德國州立公共廣播公司SWR於19日揭露，一名未曝光身分的外科醫生2020年在法蘭克福萊茵-美茵大都會區的美因茲市（Mainz）一家醫院執刀進行腳趾截除手術，卻因此遭到開除。

據稱，這場常規手術原先是安排另外2名外科醫師進行，但兩人都因為一起事故臨時被呼叫至急診室，留下第3名、也是當下唯一一名外科醫生來為病患開刀。儘管當時缺乏符合資格的助手，但這名醫生仍決定動刀。結果只接受局部麻醉的病患在手術過程中感到焦躁不安，醫生為了防止病患亂動，找來了附近一名清潔工來按住腿部、遞手術器械。

報導指出，這名清潔工毫無醫療相關經驗，最終一名醫院經理在手術室裡發現清潔工手裡拿著染滿血跡的紗布墊，整起違規事件才因此曝光。經理表示，手術後只剩下血跡斑斑的檯面，後來由其他人進行了清理工作，「術後截除的肢體最後怎麼了，是否被正確處置，我也不知道。」院方並不確定病患腳趾的下落，但病人安然無恙。

報導稱，這名醫師收到警告，並於2021年遭到解雇。州衛生部一名發言人認為，這場手術明顯違反了現行規範。醫院負責人Norbert Pfeiffer後來坦承，外科醫生錯誤地決定進行手術，而這種情況「本來不應該發生」。