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超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

▲快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲中壢警察最終制伏朱男。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者張靖榕／綜合報導

中壢朱姓健美教練在超商發狂毆傷員警，員警制伏過程引起執法過當爭議，美女律師李怡貞對此表示，若她是警員的媽媽，她會說打得好，但也說是開玩笑，員警的作法應是執法過當，而整件事最強、最奴的，就是超商店員。

李怡貞在臉書專頁「女人大律師李怡貞」表示，如果她是該名員警的媽媽，她會說打得好，但她確實不是他媽，而員警在將朱男壓制後如果還把他打到頭破血流，「應是執法過當」。

「整件事最強最奴的就屬勇敢穿越的店員（要求）不要拍，應該會紅到國外吧」，李怡貞接著說是開玩笑的，「暴力永遠不能解決事情，依法行政與發洩行使暴力只在一線間」，還是要說警察辛苦了，看第一段嫌犯咆嘯深蹲暴衝的影片，真的當場會嚇死。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自記者爆料網）

在最早流傳於網路上的影片中，員警進入超商試圖制服朱男，但壯碩的朱男不斷揮拳狂吼，將商品弄亂到地上，更動手毆員警，此時在一旁的店員看到外頭有人持手機錄下過程，趕緊衝出來伸手遮擋。

網友紛紛留言，「但，警察如果在前面被浩克攻擊時反打還可以說是防衛。人家已經被制伏坐在那沒有攻擊警察，警察他還去往死裡打，絕對執法過當」、「在階梯時仍舊不斷咒罵、叫囂，被噴辣椒水暴打之後才配合上銬，非制伏上銬後暴打」、「浩客只對警察咆嘯和攻擊，沒有對店員攻擊，會不會，功力最強就是店員，感覺他都不怕。」

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