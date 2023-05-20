G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

▲G7宣布，對俄羅斯實施新制裁。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

拜登政府今天將71家支持俄羅斯的公司列入貿易黑名單。與此同時，七大工業國集團（G7）宣布基於烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新制裁。

路透社報導，美國商務部（The U.S. Commerce Department）此次鎖定對俄國軍事活動的支持，並擴大對俄羅斯和白俄羅斯的出口管制範圍。黑名單中的實體有69個來自俄國、1個來自亞美尼亞，另1個來自吉爾吉斯。

美國商務部表示，這項新出口管制針對俄國和白俄的石油和天然氣計畫。其他列入名單的公司還包括俄國的飛行器維修和零件製造廠、火藥、曳引機和汽車製造廠、造船廠和工程中心。

在石油及天然氣產業方面，美國商務部表示，將對俄國與白俄境內有潛力生產石油或天然氣的深水區、北極近海、頁岩探勘或開採計畫進行限制。

與此同時，美國與其他G7主要經濟體也於日本舉行會議，同意對俄羅斯加強制裁。

這些措施是美國和其他國家針對俄國入侵烏克蘭所採取的最新一波制裁，目的是要削弱俄國工業基礎和持續發動戰爭的能力。

自俄國於2022年2月無端入侵烏克蘭以來，由美國和其他37個國家組成的聯盟，已對俄國實施了史無前例的出口管制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯同日也宣布，「為回應拜登政府定期的反俄制裁」，將禁止「500名美國公民」入境，其中包含多位美國行政部門著名人物。

這份名單包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、前駐俄大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）、預計將接任美軍參謀首長聯席會議主席的布朗（Charles Q. Brown Jr.）以及數名參議員。

該名單還列入深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）和塞斯麥爾斯（Seth Meyers）。