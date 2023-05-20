　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

▲▼日本廣島G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7宣布，對俄羅斯實施新制裁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

拜登政府今天將71家支持俄羅斯的公司列入貿易黑名單。與此同時，七大工業國集團（G7）宣布基於烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新制裁。

路透社報導，美國商務部（The U.S. Commerce Department）此次鎖定對俄國軍事活動的支持，並擴大對俄羅斯和白俄羅斯的出口管制範圍。黑名單中的實體有69個來自俄國、1個來自亞美尼亞，另1個來自吉爾吉斯。

美國商務部表示，這項新出口管制針對俄國和白俄的石油和天然氣計畫。其他列入名單的公司還包括俄國的飛行器維修和零件製造廠、火藥、曳引機和汽車製造廠、造船廠和工程中心。

在石油及天然氣產業方面，美國商務部表示，將對俄國與白俄境內有潛力生產石油或天然氣的深水區、北極近海、頁岩探勘或開採計畫進行限制。

與此同時，美國與其他G7主要經濟體也於日本舉行會議，同意對俄羅斯加強制裁。

這些措施是美國和其他國家針對俄國入侵烏克蘭所採取的最新一波制裁，目的是要削弱俄國工業基礎和持續發動戰爭的能力。

自俄國於2022年2月無端入侵烏克蘭以來，由美國和其他37個國家組成的聯盟，已對俄國實施了史無前例的出口管制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯同日也宣布，「為回應拜登政府定期的反俄制裁」，將禁止「500名美國公民」入境，其中包含多位美國行政部門著名人物。

這份名單包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、前駐俄大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）、預計將接任美軍參謀首長聯席會議主席的布朗（Charles Q. Brown Jr.）以及數名參議員。

該名單還列入深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）和塞斯麥爾斯（Seth Meyers）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1個月掛6次急診！國一妹胸悶「找不到病因」　醫翻住院紀錄秒懂
「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　最新影片瘋傳
米可白吃早餐「穿超辣」！掉出半球　媽一看驚：有事嗎？
肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美
侯友宜登《董事長開講》人潮爆！　嗨問：有誰不愛台灣嗎？
高富帥帶超兇正妹回家過夜　喝一杯就昏迷「被洗劫1800萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

18歲女孩把「打工餐廳」買下來　從工讀生變老闆

高富帥帶超兇正妹回家過夜　喝一杯就昏迷「被洗劫1800萬」

28歲台女涉嫌竊取「80歲日本阿嬤」現金卡　11萬元瞬間被領走

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

見飼主朝自己放5聲屁 貓咪眼神呆滯原地石化

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

18歲女孩把「打工餐廳」買下來　從工讀生變老闆

高富帥帶超兇正妹回家過夜　喝一杯就昏迷「被洗劫1800萬」

28歲台女涉嫌竊取「80歲日本阿嬤」現金卡　11萬元瞬間被領走

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

柯文哲競選Logo「KP」遭指抄襲　陳智菡駁：絕對是原創

曾流產心碎⋯Jessie J宣布：兒子誕生了！　「我的人生完全改變」

Coldplay高雄門票秒殺　反骨培根批跟風仔：不信一堆人懂聽搖滾

白天上學、晚上夜市洗碗...屏高中生闖美　奪世界機器人大賽金牌

4公尺巨蟒「當街吞噬」貓咪！居民嚇壞圍觀　恐怖影片瘋傳

卡總賽後記者會算對了！聯盟聲明：不會禁賽

梁靜茹等3年...520終於「重逢舊情人」！　當場淚崩：謝謝等我

G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

18歲女孩把「打工餐廳」買下來　從工讀生變老闆

就要見侯友宜！19歲學生急訂機票　送親手寫「祝高票當選」春聯

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

高富帥帶正妹回家　一杯下肚被洗劫1800萬

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

美軍秀肌肉！高調「補給核潛艦」威嚇中國

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

沒看過CD盒？女童苦戰40秒打不開

更多熱門

相關新聞

台女涉竊日本阿嬤現金卡　11萬元瞬間領走

台女涉竊日本阿嬤現金卡　11萬元瞬間領走

28歲的陳姓台籍女子，涉嫌在日本竊取一位80歲阿嬤3張現金卡，並且瞬間就領走了50萬日元（約新台幣11萬）的現金。日本警方以竊盜逮捕陳女，並且就她可能的犯罪行為，進行深入調查。

澤倫斯基抵日發文：今天將離和平更近一步

澤倫斯基抵日發文：今天將離和平更近一步

杜魯道開腿拍照被罵　南韓卻讚爆

杜魯道開腿拍照被罵　南韓卻讚爆

南韓淪陸生「洗學歷」天堂　找人代理聽課

南韓淪陸生「洗學歷」天堂　找人代理聽課

俄副外長：若提供戰機援烏　西方將面臨巨大風險

俄副外長：若提供戰機援烏　西方將面臨巨大風險

關鍵字：

G7G7峰會廣島俄羅斯日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌 高舉五星旗慶祝領獎

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

5億高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

5億高中生富爸3衣輪流穿...住60年老屋

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面