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南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

▲▼位於南韓首爾的慶熙大學。（圖／CFP）

▲南韓淪為中國留學生「洗學歷」的天堂。圖為位於首爾的慶熙大學。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從經歷長達3年多的新冠疫情後，部份大學校園陷入財務危機，急需招收來自國外的留學生來填補財務缺口。疫情後，校園在面對面授課時，要求學生或教師們戴口罩，為此亟需「洗學歷」的中國留學生嗅到這份商機，在網路論壇內發文，雇用其他留學生「代理聽課」，平均每堂課可收1至2萬韓元。

根據韓媒《中央日報》，由於在韓國進入大學就讀、取得學士畢業證書，比起在中國以激烈競爭擠破頭考進大學還要來得更容易，因此愈來愈多來自中國的留學生（陸生）選擇遠赴南韓就讀，不過他們往往缺乏相對應的語言能力，韓語能力甚至只有檢測所要求的3級（TOPIK 3級，約中級的基本生活對話程度），根本無法應對課堂所需。

▲▼中國留學生透過網路論壇、聊天App徵求其他人「代理聽課」洗出席數。（圖／翻攝自韓網）

▲▼中國留學生透過網路論壇、聊天App徵求其他人「代理聽課」洗出席數。（圖／翻攝自韓網）

▲▼中國留學生透過網路論壇、聊天App徵求其他人「代理聽課」洗出席數。（圖／翻攝自韓網）

在聽不懂教授、當地南韓學生對話的情況下，課堂也就變得更加索然無味，反正在南韓就讀大學的目的只是為了「洗學歷」，於是在南韓的中國留學生開始流行起找其他人代理聽課，他們會在網路論壇上發文，要求對方戴帽子、口罩掩蔽身份，每堂代理聽課價值約1至2萬韓元（約新台幣232至464元），只要代替雇主到教室坐10分鐘以上，就有錢可以賺。

《中央日報》記者昨（19）日特別瀏覽中國留學生網路論壇，便發現許多篇徵求代理聽課的發文，「高麗大學，徵求代理聽課的女學生」、「慶熙大學，徵求代理聽課的男學生，必須戴帽子和眼鏡，報酬2萬韓元」，甚至還有以整學期為單位販售，只要代理聽課某科系，一學期就能賺50至60萬韓元（近新台幣1.4萬元）。

另外，中國留學生為了在南韓洗學歷，無所不用其極，甚至還徵求其他留學生「代寫」畢業論文，學士論文一篇為80萬韓元（約新台幣1.8萬元）、碩士畢業論文則為120萬韓元（近新台幣2.8萬元）。

▲▼中國留學生透過網路論壇、聊天App徵求其他人「代理聽課」洗出席數。（圖／翻攝自韓網）

▲▼中國留學生透過網路論壇、聊天App徵求其他人「代理聽課」洗出席數。（圖／翻攝自韓網）

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川），以及其他非首都圈的外縣市大學，由於新冠疫情後陷入財務危機，因此想方設法吸引、留住來自外國的留學生，卻也因此疏忽管理。

其中，位於首爾特別市銅雀區的中央大學，去年11月就揭發一名中國留學生，在2022學年度第二學期的所有課堂，皆雇用其他中國留學生代理聽課，該名中國留學生甚至「人不在韓國」。

根據南韓調查，去年南韓國內大學的外籍留學生數為16萬6892人，創下歷年來的紀錄，然而中國籍留學生就占了整體超過4成，來到了6萬7439人。在南韓留學5年的中國孫姓學生表示，「新冠疫情時，隨著遠距授課的頻率增加，在教室也須要求戴上口罩，因此徵求代理聽課的學生也就變得更多，這已經不是祕密了。」

孫姓留學生補充，「來到韓國洗學歷的中國留學生，變得愈來愈多了。」

其他中國籍留學生則表示，來到韓國洗學歷，對於未來回國找工作會更有幫助，「只要有韓國大學的畢業證書，回到中國後可以當韓語老師，或是受到南韓影劇音樂產業盛行的影響，回到中國後在媒體就業會更有幫助，而且在攻讀研究所上，在韓國比在中國還要更簡單。」

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