　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生墜樓亡！母通姦丟國籍成人球　祭禁制令護愛子遺產

▲▼賴母表示，兒子和夏男2人完全不熟，如何結婚？律師則說，正在研擬提婚姻無效之訴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼賴母（右2）表示，兒子和夏男2人完全不熟，如何結婚？律師則說，正在研擬提婚姻無效之訴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生獲贈父親市值約5億的房產，5月4日上午9點多和夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住處墜樓身亡，引發賴母質疑謀財害命，律師許哲維轉述賴母說法，她根本不知道2人有在交往，而且兒子只見2次面怎麼就會結婚？律師正全力找尋賴男生前是否有違反結婚意願的任何線索，研擬提出婚姻無效之訴，並聲請緊急處分，禁止夏男動用兒子遺產。

賴男才高三就得到父親贈與的龐大房產，驚人身價是否引來殺機？賴母表示，5月4日上午，兒子還在睡覺，夏姓男地政士上門找他，硬是把兒子帶出來，她來不及攔阻、追問，打電話給夏男的父親，夏父竟說整件事不知情，不料，11點多，警方就傳來兒子從夏男10樓住家墜樓身亡的消息。

▲▼賴母表示，兒子和夏男2人完全不熟，如何結婚？律師則說，正在研擬提婚姻無效之訴。（圖／ETtoday資料照）

賴母當天才得知，2人還去戶政所辦理結婚登記，對此，賴母表示非常不諒解和難以接受，完全是夏男縝密策畫，謀財害命，先誘騙結婚，再行凶，最後繼承兒子遺產。

許哲維轉述賴母說法，家人完全不知情2人去登記結婚，而且兒子和夏男只見2次面，可說是完全不熟，如何結婚？許說，雖然2人結婚才短短2個小時，在法律上還是有效力，但如果前提是賴男是違反結婚意願而去登記，是可以提婚姻無效之訴，這部份，有其他律師正全力找尋相關線索。

至於有其他律師界人士提出，賴母頂多只能拿到200萬元遺產，據了解，賴母原本是大陸人士，10多年嫁來台灣，也取得台灣的國籍，後來因為通姦生子被註銷國籍，導致她從2011年至今，都是無國籍，賴母親屬也已委由律師，希望透過訴訟，儘快恢復國籍。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
金牌健美選手超商發飆砸店　臉書照片曝光！
快訊／余祥銓520求婚柔柔成功！　喜曬婚戒放閃
獨／5億高中生超富爸起底！身價數十億　3套衣服輪流穿
快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　1地雷雨彈轟炸1小時
超正檢察官爆紅！　本人超驚嚇：差點不敢發文
莫莉真的黑到韓國！　抓著IU不放畫面登上「當日新聞冠軍」
快訊／撞垮牌樓！　副駕駛身體變形慘死
快訊／颱風「瑪娃」生成！　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他違規右轉拒絕盤查原因曝　棄車狂奔死巷...警員掏槍喝「趴下」

超商變格鬥場！金牌健美選手成「真人浩克」　臉書陽光形象超反差

台南永康透天厝傳火警！　3人受困...消防共生面罩助脫險

獨／5億高中生超富爸起底　3套衣輪流穿最愛舊汗衫...還住60年老屋

金門大批走私菇被扔海中！沙灘奇景曝光　網看傻眼：海水香菇湯？

詐欺成各罪之首　車手「5年增2.7倍」43%僅判6個月徒刑

快訊／貨櫃車撞垮慶福寺牌樓！副駕駛遭重壓　身體變形慘死

酒駕撞翻小黃「車體扭曲烏龜翻」離譜酒測值曝　男：只喝了啤酒

鄰居半夜洗澡有夠吵　他戴手指虎理論互毆...莽男這下QQ

5億高中生墜樓亡！母通姦丟國籍成人球　祭禁制令護愛子遺產

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

他違規右轉拒絕盤查原因曝　棄車狂奔死巷...警員掏槍喝「趴下」

超商變格鬥場！金牌健美選手成「真人浩克」　臉書陽光形象超反差

台南永康透天厝傳火警！　3人受困...消防共生面罩助脫險

獨／5億高中生超富爸起底　3套衣輪流穿最愛舊汗衫...還住60年老屋

金門大批走私菇被扔海中！沙灘奇景曝光　網看傻眼：海水香菇湯？

詐欺成各罪之首　車手「5年增2.7倍」43%僅判6個月徒刑

快訊／貨櫃車撞垮慶福寺牌樓！副駕駛遭重壓　身體變形慘死

酒駕撞翻小黃「車體扭曲烏龜翻」離譜酒測值曝　男：只喝了啤酒

鄰居半夜洗澡有夠吵　他戴手指虎理論互毆...莽男這下QQ

5億高中生墜樓亡！母通姦丟國籍成人球　祭禁制令護愛子遺產

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

激勵國二女兒！超狂爸爸參加會考　「社會簡單」數學A+

為爭取我貨櫃雙雄等低碳燃料船訂單　韓造船廠大量外包船段

基因治療改善「神經元病變聽損」！台大北榮合作研究登國際期刊

他違規右轉拒絕盤查原因曝　棄車狂奔死巷...警員掏槍喝「趴下」

衣冠禽獸！南韓噁狼性剝削73未成年「拍裸體影像」　逼小學生走絕路

超商變格鬥場！金牌健美選手成「真人浩克」　臉書陽光形象超反差

台南永康透天厝傳火警！　3人受困...消防共生面罩助脫險

恭喜余祥銓520求婚柔柔成功！喜曬婚戒放閃「餘生請多多指教」

東寵Ｘ漢堡王開幕嗨翻！　超長人龍「免費拿小華堡」毛孩也笑瞇瞇

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

5億高中生墜亡！阿公前一天才火化

詐團群組驚見文大校花　不起訴理由超狂

半裸壯男超商發飆狂毆2員警　路人驚嘆「真人版浩克」

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

外送員批同行外掛接單神器　判拘10天賠1萬

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

更多熱門

相關新聞

5億高中男父要進塔找不到人　才知身亡

5億高中男父要進塔找不到人　才知身亡

台中市賴姓5億高中生的82歲父親身患重病日前過世，5月3日舉辦告別式並火化，隔天5月4日上午選好時辰準備讓賴父的骨灰罈進塔，不料，時辰已到，賴母遍尋不著兒子，找不到人捧斗，後來更接到警方通報，表示兒子從10樓墜落身亡，賴母悲痛逾恆，驚人的巧合，讓賴父進塔一事也被迫延期。

22刀狠殺嬤後先買春　判賠1753萬

22刀狠殺嬤後先買春　判賠1753萬

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

5億高中生墜樓 律師揭遺產繼承關鍵

5億高中生墜樓 律師揭遺產繼承關鍵

5億高中生墜樓　校方證實曾因暗戀女同學諮商

5億高中生墜樓　校方證實曾因暗戀女同學諮商

關鍵字：

5億高中男同性殺人墜樓婚姻無效

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面