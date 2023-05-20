5億高中生墜樓亡！母通姦丟國籍成人球　祭禁制令護愛子遺產

▲▼賴母（右2）表示，兒子和夏男2人完全不熟，如何結婚？律師則說，正在研擬提婚姻無效之訴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生獲贈父親市值約5億的房產，5月4日上午9點多和夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住處墜樓身亡，引發賴母質疑謀財害命，律師許哲維轉述賴母說法，她根本不知道2人有在交往，而且兒子只見2次面怎麼就會結婚？律師正全力找尋賴男生前是否有違反結婚意願的任何線索，研擬提出婚姻無效之訴，並聲請緊急處分，禁止夏男動用兒子遺產。

賴男才高三就得到父親贈與的龐大房產，驚人身價是否引來殺機？賴母表示，5月4日上午，兒子還在睡覺，夏姓男地政士上門找他，硬是把兒子帶出來，她來不及攔阻、追問，打電話給夏男的父親，夏父竟說整件事不知情，不料，11點多，警方就傳來兒子從夏男10樓住家墜樓身亡的消息。

賴母當天才得知，2人還去戶政所辦理結婚登記，對此，賴母表示非常不諒解和難以接受，完全是夏男縝密策畫，謀財害命，先誘騙結婚，再行凶，最後繼承兒子遺產。

許哲維轉述賴母說法，家人完全不知情2人去登記結婚，而且兒子和夏男只見2次面，可說是完全不熟，如何結婚？許說，雖然2人結婚才短短2個小時，在法律上還是有效力，但如果前提是賴男是違反結婚意願而去登記，是可以提婚姻無效之訴，這部份，有其他律師正全力找尋相關線索。

至於有其他律師界人士提出，賴母頂多只能拿到200萬元遺產，據了解，賴母原本是大陸人士，10多年嫁來台灣，也取得台灣的國籍，後來因為通姦生子被註銷國籍，導致她從2011年至今，都是無國籍，賴母親屬也已委由律師，希望透過訴訟，儘快恢復國籍。