確保國人民主自由　柯文哲：務實處理兩岸問題、備戰不畏戰

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲將今日選在淡水舉行參選2024總統誓師活動。針對兩岸議題，柯文哲在致詞時說，會務實處理兩岸問題，確保全體國人繼續享有民主自由的政治體制與生活方式，「備戰而不畏戰、能戰不求戰，以台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定」。

柯文哲說，務實處理兩岸問題，確保全體國人繼續享有民主自由的政治體制與生活方式，恢復與對岸的溝通管道；會繼續5個互相原則，在對等尊嚴條件下，促進兩岸和平，增加彼此善意，減少衝突的危機，創造台灣的和平。

柯文哲強調，備戰而不畏戰、能戰不求戰，以台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定。

「紅毛城400年來經過9個政權，看著福爾摩沙台灣從原始山林、篳路藍縷發展成為現代化國家。」柯文哲說，現在，面對千變萬化的世界局勢，我們應該同舟共濟、集結眾人力量，成為翻轉台灣命運的轉捩點。

「總之，基本原則，共融社會、國家治理；對內，聯合政府，對外，台灣自主兩岸和平。」柯文哲喊話，你我同心協力，讓社會和諧，政黨和解，兩岸和平，我們已經沒有時間浪費，我們要包容共生，不要彼此仇視，我們要法治不要人治，我們要民主不要民粹，「各位夥伴，加入我們，義無反顧拚一次」。