不是黃金週！旅遊達人點名「這期間」更別到日本玩　一票人秒懂

▲京都知恩院除夕撞鐘。（圖／「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國人超愛到日本旅遊，不過旅遊達人就提醒，除了4月底到5月初的「黃金週」外，「跨年」這個時間點更不適合到日本，因為不僅沒有什麼新年氛圍，消費也比平常貴，重點是超多景點、餐廳都不開放。

粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」提到，曾在日本讀語言學校，跨過兩次年的他認為，比起黃金週，跨年更不適合到日本，很多餐廳、咖啡廳都公休，且一路從12月29日休到1月7日，當然連鎖的例外，「但真的沒什麼地方可去，只能去吃一些連鎖餐廳。」

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他坦言，日本的跨年跟想像的不太一樣，曾去過兩次京都知恩院除夕撞鐘現場，「看起來很熱鬧沒錯，但沒什麼跨年的氛圍，大家都是在不知不覺間猛然發現倒數計時結束，已經進入新的一年，然後互道恭喜的都是台灣人。」

另外，很多景點、古蹟也都不開放參觀，他表示，「日本100名城、續100名城，很多座古城的休息日都會有『年末年始』，也就是新年期間。」

▲日本東京澀谷街頭。（示意圖／達志影像）

最後，旅遊達人直言，跨年去日本比平常還貴，花比較多錢卻少了很多景點能參觀、少了很多餐廳美食可品嘗，實在不太值得啊！

對此，一派網友認同表示，「超無聊，只能看紅白、去神社敲鐘，然後還一堆人」、「今年在淺草寺的倒數，體驗風俗民情的話還是蠻推薦的，但若是觀光就要考慮了」、「我個人也是體驗一次日本跨年就夠了！真的好多景點、餐廳、民宿休息，有營業的住房也漲價，排隊敲鐘排超久，冷得發抖」、「跨年去日本真的是悲劇」、「絕對同意，但可買福袋啊」。

但也有不少人有不同看法，「我常跨年去，因為我喜歡敲鐘，應該起碼有敲過五年鐘，大家會聚到神社或寺廟去，所以過年的氣氛是有的喔！我今年在善光寺敲鐘時，大家還一起倒數，但如果所謂的氣氛是放煙火，那應該要去雪梨」、「我覺得跨年反而是另一種很特別的感受，異常寧靜的型態」、「在日本跨過兩次年，一次神田，一次王子的狐狸遊行，沒有你說的那麼糟」。

►本文由「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」授權引用。