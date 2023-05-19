電信會員日送黃金　最高價值10萬元

▲台灣大舉辦「mo幣多會員日」，準備送出30顆黃金momo幣。（圖／台灣大）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大「mo幣多會員日」將於明(20)日凌晨12點整於momo購物網開跑，提供30枚純金打造的實體黃金momo幣，讓「mo幣多」會員獨享。5月20號當日，「mo幣多」會員全站累積消費前10名者可直接帶走金幣，第一名將獲得一兩黃金momo幣，第二到十名分別可獲得三錢或兩錢黃金momo幣，每一枚黃金momo幣皆鑄刻專屬編號。

台灣大表示，明晚7點到8點將同步與3C達人Tim哥和廖阿輝共同直播，提供優惠總攻略，全面解析獲取黃金momo幣的方式以及怎麼買最划算，參與直播互動的用戶，還有機會獨得1萬元數位momo幣。

活動中，將不斷更新消費額前二十名的金額，活動當日在momo全站消費累積總金額最高的「mo幣多」用戶，就送價值10萬元的一兩重純金9999黃金momo幣，消費額排名第二到第五名的「mo幣多」用戶，贈送三錢黃金momo幣，消費額排行第六到第十名的「mo幣多」用戶，則可獲得兩錢黃金momo幣。

台灣大「mo幣多」用戶明在momo購物網採買商品，將獲得優惠折價券，台灣大電信獨賣的Google Pixel 7 (8GB/128GB)，原價18,990，「mo幣多」用戶享現折4,000元，14,990元即可帶走。原價40,900元的三星旗艦機Galaxy S23 Ultra (12GB/256GB)，享85折只要34,765元。原價38,400元iPhone 14 Pro(256GB)，也只要35,712元就能帶回家，省超過2千元。