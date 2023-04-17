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台灣大myfone行動創作獎徵件起跑　總獎金達400萬

▲台灣大myfone行動創作獎開跑。（圖／記者陳俐穎攝）

▲台灣大myfone行動創作獎開跑。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大今日宣布第17屆myfone行動創作獎徵件起跑，總獎金高達400萬元，徵件日期從即日起至8月10日止，由作家吳若權擔任評審長。本次徵件主題為「融 Unity in Diversity」，希望表達多元融合的創作理念。

本次比賽主要分為訊息文學、原創歌曲、行動影片、圖文創作四大主題，此外也特別在行動影片組中設立了「生物多樣性特別獎」，鼓勵創作者關心台灣特有種生物的生態保育相關議題。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大尊重多元人才、包容不同文化更樂於改革創新，本屆主題傳遞出多元不見得一定要意見相左，而是可以透過「融」聚合為一，在鼓勵多元創作的同時，更在乎作品最終展現出 的「融合」精神。

林之晨也表示，在生成式AI爆發的時代，「人腦」與 「AI」共同創作也是一種「融」的展現，期待創作者們透過與AI等多元工具，激盪出令人眼睛為之一亮的作品。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠也希望，創作者發揮各自的特色，融合自身優點並理解他人所長，將其轉化成創作養分。 如同今年徵件主視覺中，「融」字化為一個鏡像柱體，透過鏡面折射煥發出七彩光芒，亦或是光線在不同角度照射下，能反射出不同樣貌，以此來表現創作本身的多樣性，象徵人們性格迥異，但依舊能凝聚共同理想。

「訊息文學組」分成時事、生活故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「行動影片組」分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元「圖文創作組」分為原創貼圖- 情緒圖文組、首獎最高獎金10萬元。「原創歌曲組」徵求 2 到 5分鐘作品，首獎獎金20萬元。

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