老牌藥商捲款逃...她驚爆已申請破產　受害藥局損5千萬恐拿不回

▲高雄老牌藥品代理商捲款潛逃，不少藥局付款後拿不到藥品，恐釀社區藥局倒閉潮。（示意圖／記者周宸亘攝，圖非當事藥局）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家老牌藥品代理商捲款潛逃，不少藥局付款後拿不到藥品，恐釀社區藥局倒閉潮。高雄市議員李雅靜今（19）日在高雄市議會質詢痛批，南部不但常備藥品面臨缺藥潮，甚至傳出該生技公司已委託律師，進入申請破產程序，但是高市衛生局仍無積極作為，導致民眾求償無門，應積極組成專案小組拿出因應對策。



李雅靜表示，該家生技公司是南部地區知名藥品代理商，代理多項知名成藥，包括強胃散、胃腸藥、綠油精等大品牌常用成藥，現在傳出捲款落跑，南部出現缺藥危機，影響民眾的用藥權，甚至有不肖業者開始醞釀漲價。



她指出，先前接獲高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等4大公會陳情，當時初步統計受害藥局逾150家、受損高達5000萬元。

▲李雅靜驚爆，該家生技公司已委託律師事務所進行破產程序。（圖／記者賴文萱翻攝）



李雅靜今也驚爆該家生技公司已委託律師事務所進行破產程序，怒批受影響藥局逾300家，損失金額也遠遠超過5000萬元，萬一最後宣告破產，受害藥局將蒙受巨大損失。

李雅靜強力要求市府應以公權力介入，積極組成專案小組拿出因應對策，而不是被動處理，毫無做為，希望衛生局能積極介入協助。



對此，高雄市衛生局長黃志中坦言，若該藥品代理商完成破產程序，後續藥局就可能求償無門。黃進一步表示，高雄市社區藥局有近1000家，目前與藥師公會密切聯繫掌握影響範圍，並多方面處理相關問題，但他們到該藥品代理廠時，大門已經深鎖，目前檢方已經正式立案，後續會配合檢方調查。