藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營愛立康藥局的吳姓男子與林姓妻子，被控2019年到2022年間，涉以增資拓店、投資新冠肺炎防疫物資與藥物可獲厚利為餌，向10多人非法吸金超過1億元。新北地檢署27日指揮警調搜索約談，訊後將吳男夫妻與藥局王姓男會計聲押禁見。新北地院28日傍晚裁准，另4名嫌犯經檢方諭知交保2萬元到15萬元不等。

據悉，吳男夫妻經營的愛立康藥局位於樹林區，標榜專業團隊與善心員工，擁有多樣化商品並提供客戶營養衛教資訊，私下卻鼓吹顧客、鄰居或親友投資藥局的拓店計畫，並趁新冠肺炎疫情嚴峻之際，採購熱銷防疫物資與藥物轉賣，稱若短期投資2到3年、每年可獲10%到300%高額利潤。

事後，吳男夫妻倆拖欠紅利又拒絕歸還本金，推稱是借貸糾紛而非投資關係。10多位受害人認為被騙、報案求助。新北檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶指揮台北市調查處、三峽警分局蒐證，發現吳男夫妻從2019年到2022年涉非法吸金共1億餘元，昨搜索藥局和吳男夫妻住處等6個地點，約談吳男夫妻等7名被告與3位證人到案說明。

檢方今（28日）晨2點多複訊完畢後，認定吳男夫妻與王姓會計涉犯《銀行法》非法經營銀行業務等罪嫌、犯罪所得財物達1億元以上，是最輕本刑5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，同時涉犯加重詐欺取財罪嫌且有反覆實施同一犯罪之虞，將3人聲押禁見。

新北院今傍晚召開聲押庭調查後，裁定吳男夫妻與王姓會計羈押禁見，檢方另於今晨訊後諭知其他4名嫌犯各交保2萬元到15萬元，3位證人訊後請回，後續將清查藥局金流去向。