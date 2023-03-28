　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

▲▼新北院，新北檢。（圖／記者林裕豐攝）

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營愛立康藥局的吳姓男子與林姓妻子，被控2019年到2022年間，涉以增資拓店、投資新冠肺炎防疫物資與藥物可獲厚利為餌，向10多人非法吸金超過1億元。新北地檢署27日指揮警調搜索約談，訊後將吳男夫妻與藥局王姓男會計聲押禁見。新北地院28日傍晚裁准，另4名嫌犯經檢方諭知交保2萬元到15萬元不等。

據悉，吳男夫妻經營的愛立康藥局位於樹林區，標榜專業團隊與善心員工，擁有多樣化商品並提供客戶營養衛教資訊，私下卻鼓吹顧客、鄰居或親友投資藥局的拓店計畫，並趁新冠肺炎疫情嚴峻之際，採購熱銷防疫物資與藥物轉賣，稱若短期投資2到3年、每年可獲10%到300%高額利潤。

事後，吳男夫妻倆拖欠紅利又拒絕歸還本金，推稱是借貸糾紛而非投資關係。10多位受害人認為被騙、報案求助。新北檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶指揮台北市調查處、三峽警分局蒐證，發現吳男夫妻從2019年到2022年涉非法吸金共1億餘元，昨搜索藥局和吳男夫妻住處等6個地點，約談吳男夫妻等7名被告與3位證人到案說明。

檢方今（28日）晨2點多複訊完畢後，認定吳男夫妻與王姓會計涉犯《銀行法》非法經營銀行業務等罪嫌、犯罪所得財物達1億元以上，是最輕本刑5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，同時涉犯加重詐欺取財罪嫌且有反覆實施同一犯罪之虞，將3人聲押禁見。

新北院今傍晚召開聲押庭調查後，裁定吳男夫妻與王姓會計羈押禁見，檢方另於今晨訊後諭知其他4名嫌犯各交保2萬元到15萬元，3位證人訊後請回，後續將清查藥局金流去向。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後驚覺留陰影
高嘉瑜看完醫生哭了！　一聽恐要開刀崩潰
不是仰臥起坐！醫推「1動作」狂剷肥肚肉　3步驟練出完美腹肌
林襄2年前工作價碼曝光　經紀人心疼：廠商講得很難聽
金髮男「捐精上癮」！成功騙上百女懷孕　全球擁有550多個小孩
台中驚悚火警！獨居男「燒到碳化」難認屍
新北女「雙刀猛砍」殺死熟睡夫！被依殺人罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

台中驚悚火警！行動不便男「燒到碳化」難認屍　爬到客廳仍身亡

新北女「雙刀猛砍」殺死熟睡夫！被依殺人罪起訴

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

台中驚悚火警！行動不便男「燒到碳化」難認屍　爬到客廳仍身亡

新北女「雙刀猛砍」殺死熟睡夫！被依殺人罪起訴

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

快訊／國王本季率先挺進PLG季後賽　領航猿慘吞6連敗

創造智能明推出3000張「灣島樂園」NFT　限量發行

福來喜也認識路易士　原來明星老爸和他打過球

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

名人瘋「西芹汁」排毒減重，營養師呼籲：2種人不要喝

藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

黃保羅具備3特質足以競爭一軍輪值　富邦規劃開季二軍出發

兩歲妹「一個月就醫15次」！醫示警5徵兆：免疫出狀況　大人也小心了

林襄2年前工作價碼曝光　遭廠商嫌「傷害品牌」她心疼：根本瘟疫

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

獵人承諾用麻醉槍　新竹縣府Line對話曝

更多熱門

相關新聞

誆投資虛幣吸金數千萬　搜索EXP集團2負責人

誆投資虛幣吸金數千萬　搜索EXP集團2負責人

宣稱正在波蘭挖礦，可指導虛擬貨幣交易投資EXP ASSET集團爆出吸金案，上百名自救會成員控告集團毛姓台灣區負責人涉嫌詐欺等罪，檢調單位蒐證後，懷疑集團1年多吸金數千萬元，28日兵分5路搜索，預計約談毛女與集團亞洲區陳姓負責人和2名幹部，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

百富吸金案7年撈182億　整排超跑洩神秘數字

百富吸金案7年撈182億　整排超跑洩神秘數字

國安會退休高官父子涉吸金182億！檢起訴13人

國安會退休高官父子涉吸金182億！檢起訴13人

藥局老闆搭疫情吸金上億　檢搜索約談10人

藥局老闆搭疫情吸金上億　檢搜索約談10人

快訊／本土中重症+85、增29死！

快訊／本土中重症+85、增29死！

關鍵字：

藥局吸金防疫物資新冠肺炎詐欺取財

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊子儀被三立封殺「4天前發文洩端倪」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面