高雄恐爆藥局倒閉潮！上游藥商捲款逃　逾150家廠商損失達5千萬

▲高雄一家藥商疑捲款落跑，150多家下游藥局受害。（示意圖／記者周宸亘攝，非當事藥局）

記者賴文萱／高雄報導

高雄1家代理國內多家知名品牌藥品的生技公司疑捲款落跑，公司早已人去樓空。高市議員李雅靜接獲高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等四大公會陳情，經各公會初步統計受害藥局逾150家、受損高達五千萬元，恐釀成高雄藥局倒閉潮。她疾呼高市府及檢調應介入調查。

據了解，高雄市某生技公司是南部地區知名藥品代理商，代理多項國內知名藥品，例如：白花油、綠油精、小林退熱貼、風熱友等等知名成藥，這些都是民眾日常慣用的藥品。李雅靜表示，該生技公司邱姓負責人已經神隱，公司也人去樓空，藥局業者欲哭無淚。

▲上游藥商捲款落跑，逾150家廠商損失達5千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜說，社區藥局都以小型藥局居多，大都採薄利多銷，藥品利潤都是幾塊錢的賺，一下子要承受上百萬的損失，將造成藥局經營上極大的壓力，甚至引發倒閉危機。她痛批，生技公司非常可惡，明知財務出現問題，在無法出貨的情況下，還在跟藥局「預收」貨款，這很明顯就是「惡意欺詐」。

高雄市藥師公會理事長張盈棠指出，會員藥局與該生技公司的交易方式，採「預付款」方式，藥局先開立支票付款，再由生技公司出貨給藥局。他進一步表示，藥局開給該生技公司的支票，很多都在5月底到期，目前不知該如何處理，如果讓支票兌現，這些錢將有去無回，會員藥局將持續擴大損失。

受害藥局代表痛訴，開給生技公司的現金票都已兌現，卻完全沒收到藥品，很怕損失求償無門。他說，生技公司以藥品要漲價為由，讓不知情藥局加簽新合約，卻遲未收到貨，讓小本經營的藥局，面臨經營困難。

李雅靜呼籲，市刑大應主動介入偵辦，讓藥局能止損甚至減損，同時也要求衛生局，協助業者進行損失盤點，並提出相關的協助，幫助藥局渡過難關。