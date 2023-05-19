　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「集過來智慧回收島」是全台第一座大型資源回收島，營運6年多成果豐碩，為提供貼心多元服務，系統升級後提供24小時0人力的智慧服務，環保局19日於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。

民眾只要持一定數量寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠PP杯及電池等回收物投入機器，就可獲得家樂福折價券或ECOCO點數，落實循環經濟綠色生活。

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，全新升級的智慧回收島引進在地企業ECOCO系統，創新設計有趣的APP回饋機制，讓回收變得好玩又有趣，換得的點數可透過合作的店家換取不同的購物金、抵用或服務，共享循環永續經濟，創造ECOCO、家樂福、市府、市民四贏局面，期許未來回收量增加到每年2百噸。

環保局副局長陳幸芬介紹升級後的回收島時表示，台南市資源回收率從2018年的53％已提升至目前的63％，回收島成立迄今也吸引超過27000人次來使用，過去每天僅服務8小時，未來能24小時提供0人力服務，再晚都可持回收物前來回收，享有等同現金的回饋機制。

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議員王宣貿、蔡筱薇、沈震東及多名市議員代表都出席記者會，一起見證全新升級的「集過來智慧回收島」的實用與便利，並對臺南市政府環境保護局大力推動循環永續之用心都大為肯定。

前來體驗的林先生表示，全新升級的回收站允收範圍更多，回收後除了原有的家樂福折價券之外，還可使用ECOCO循環經濟APP的點數，兌換更多公益店家的抵用與服務，會推薦給親朋好友使用。

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

升級後的智慧回收島以「24H零人力」規劃，讓民眾隨時都能回收，不用固定等回收車清運的時間點才拎出門，非常人性化；只要投入一定數量的回收物後，可兌換ECOCO點數或家樂福折價券，到指定超商、飲料店、買咖啡等，都能享折扣，鼓勵市民都能善用現有資源，落實資源回收工作，減少廢棄物產生，另增加南部第一台玻璃瓶回收機，內部含有緩衝防破設計，為推廣性質，不能兌換折價券或ECOCO點數。相關活動訊息、允收標準及使用意見回饋，歡迎至台南市環保局資源回收全民動起來集過來智慧回收島網站 (https://reurl.cc/3OV1bl)參閱。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
吳淡如住飯店「一直開著水龍頭」釀淹水！　飯店0求償還向她認錯
獨／高中男擁5億房產！　原因曝光
北市女業務過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛慘死
2歲兒突爆咳！陳彥婷「一種第六感」掛急診　秒被告知住院
快訊／新竹市團滅現場！　22車全部泡水
自由潛水魂斷小琉球　體改先鋒「最後身影曝光」！
獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見
快訊／11縣市持續豪雨特報！　雷雨彈轟中部2縣市
庾澄慶遭瞎傳「突發心臟病死訊」！　經紀人緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

雷雨強襲桃園「新屋區260毫米最多」　張善政：強化防汛能力

颱風受損封閉2年！投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建年底完工

台灣原住民慢食博覽會10月登場　台韓大師切磋對話先暖身

善心人士傳承長輩遺愛　捐贈救災器材守護消防員救災安全

台南智慧路邊停車格　4千席全數完工20日啟用新增823席

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

雷雨強襲桃園「新屋區260毫米最多」　張善政：強化防汛能力

颱風受損封閉2年！投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建年底完工

台灣原住民慢食博覽會10月登場　台韓大師切磋對話先暖身

善心人士傳承長輩遺愛　捐贈救災器材守護消防員救災安全

台南智慧路邊停車格　4千席全數完工20日啟用新增823席

好消息！許基宏傷癒復出二軍首打席開轟　有機會歸隊一軍

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

《英雄聯盟》T1 vs JDG中韓五場激戰收視保障！230萬觀看刷新MSI紀錄

迎接最美五月雪！特搜全台油桐花盛典　漫步片片白雪桐花雨

詹皇一路「倒退嚕」向場邊席　馬刺菜鳥：為何國王這麼常假摔

長華科技砸30億新建第4座廠房　今落成啟用

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

基北北桃1200通勤月票上路　桃捷機動增班

拚連任！桃園無黨籍議員合體　力挺呂玉玲

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

板橋陽明地下道拆除　新增行人通行環境

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

台南智慧路邊停車格新增823席

台南勞雇安心再升級

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

黃偉哲邀請民眾520聽老歌喚起台灣美好記憶

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

新竹護城河淹水！林智堅火速勘災

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

更多熱門

相關新聞

台南智慧路邊停車格新增823席

台南智慧路邊停車格新增823席

為提供台南市路邊停車熱區更完善停車服務與管理，台南市政府引進的智慧停車柱全數4000席已全數完成建置，20日起啟用北區、中西區、南區、安平區、仁德區、東區及永康區等823席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位時間。

台南百大路口安全行動啟動

台南百大路口安全行動啟動

黃偉哲宣布打詐台南隊2.0升級再出發

黃偉哲宣布打詐台南隊2.0升級再出發

澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果

澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果

八部合音齊響祈福　卓溪鄉震災復建中辦射耳祭

八部合音齊響祈福　卓溪鄉震災復建中辦射耳祭

關鍵字：

智慧回收島啟動

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面