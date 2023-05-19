全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

▲台南市環保局於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「集過來智慧回收島」是全台第一座大型資源回收島，營運6年多成果豐碩，為提供貼心多元服務，系統升級後提供24小時0人力的智慧服務，環保局19日於集過來智慧回收島家樂福安平店前舉辦啟動活動，黃偉哲市長親自主持。

民眾只要持一定數量寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠PP杯及電池等回收物投入機器，就可獲得家樂福折價券或ECOCO點數，落實循環經濟綠色生活。





市長黃偉哲表示，全新升級的智慧回收島引進在地企業ECOCO系統，創新設計有趣的APP回饋機制，讓回收變得好玩又有趣，換得的點數可透過合作的店家換取不同的購物金、抵用或服務，共享循環永續經濟，創造ECOCO、家樂福、市府、市民四贏局面，期許未來回收量增加到每年2百噸。

環保局副局長陳幸芬介紹升級後的回收島時表示，台南市資源回收率從2018年的53％已提升至目前的63％，回收島成立迄今也吸引超過27000人次來使用，過去每天僅服務8小時，未來能24小時提供0人力服務，再晚都可持回收物前來回收，享有等同現金的回饋機制。

議員王宣貿、蔡筱薇、沈震東及多名市議員代表都出席記者會，一起見證全新升級的「集過來智慧回收島」的實用與便利，並對臺南市政府環境保護局大力推動循環永續之用心都大為肯定。

前來體驗的林先生表示，全新升級的回收站允收範圍更多，回收後除了原有的家樂福折價券之外，還可使用ECOCO循環經濟APP的點數，兌換更多公益店家的抵用與服務，會推薦給親朋好友使用。

升級後的智慧回收島以「24H零人力」規劃，讓民眾隨時都能回收，不用固定等回收車清運的時間點才拎出門，非常人性化；只要投入一定數量的回收物後，可兌換ECOCO點數或家樂福折價券，到指定超商、飲料店、買咖啡等，都能享折扣，鼓勵市民都能善用現有資源，落實資源回收工作，減少廢棄物產生，另增加南部第一台玻璃瓶回收機，內部含有緩衝防破設計，為推廣性質，不能兌換折價券或ECOCO點數。相關活動訊息、允收標準及使用意見回饋，歡迎至台南市環保局資源回收全民動起來集過來智慧回收島網站 (https://reurl.cc/3OV1bl)參閱。