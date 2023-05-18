消防安檢零容忍！　南消第五大隊辦理安檢訓練

▲台南市消防局第五大隊於18日上午辦理「2023年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於日前聯華食品工廠火災等，為加強類似場所消防安全，並精進安檢小組專業技能，台南市消防局第五大隊於18日上午辦理「2023年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能，由具多年豐富安檢經驗的人員翁吉賢擔任講師，分享安檢經驗及檢查技巧，使消防人員持續為公共安全把關。

另「消防安全設備檢修及申報辦法」業經內政部修正發布，各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置及維護消防安全設備，並委託消防設備師或消防設備士定期檢修。各類場所消防安全設備檢修期限「應先改善缺失」再「合格申報」，確保場所消防設備能發揮即時警報、滅火、避難等功能，保障人民財產安全。

黃偉哲市長表示，公共安全不得有空窗期，除了責請消防局落實安全檢查外，各類場所業者應重視本身公共安全，設置各項消防安全設備，亦須定期維護且保持堪用，落實『自己的財產、自己保護』觀念，星星之火，可以遼遠，呼籲市民朋友共同關注消防安全問題，打造安全大臺南，進而維護民眾生命財產安全。

消防局長李明峯表示，消防局除持續推動消防安檢的專業化與專責化，亦需定期辦理安檢講習訓練，藉以更新法令資訊，增進消防安全檢查效能。另為確保場所發生災害時，消防安全設備能發揮即時警報、滅火、避難等功能，消防局將推行消防安全設備合格申報政策，場所業者除定期委託消防公司檢修，如有消防設備損壞，應立即改善，並於規定期限內向消防局申報。

第五大隊長鄭誌峰表示，五大隊列管家數達4千多家場所，充滿各種挑戰，平時除加強搶救演練外，也須執行各類消防安全檢查，為強化安檢能力，降低公共場所危險因子，五大隊安檢隊每日皆分組至各類場所實施消防安全檢查，以確保民眾生命財產安全。