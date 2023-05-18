台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

▲原PO貼蔡淑臻照片，問大家「台灣最強美魔女是誰？」（圖／翻攝自IG）



實習記者林郁婷／綜合報導

演藝圈有不少女星超級凍齡，讓人根本看不出真實年紀，被稱為「美魔女」。就有一名網友好奇「誰是台灣最強美魔女？」他個人認為是蔡淑臻，完全看不出已經48歲了。貼文一出火速引來大批網友討論，紛紛說出心中的最強美魔女代表，其中潘迎紫的近照更是讓網友驚呼「哪裡買的不老仙丹？」

原PO在PTT八卦板以「台灣最強美魔女是誰？」為題發文，表示他自己心中最強美魔女代表是蔡淑臻，並放上多張照片，其中不乏素顏照，認為她現在已經48歲了，皮膚還像少女一樣光滑細嫩，大讚「這個保養功力真的滿厲害的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO認為蔡淑臻的保養功力非常厲害。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出許多網友也分享自己心目中的美魔女，像是「林志玲」、「喜歡美鳳姐」、「賈永婕」、「賈靜雯」、「我覺得是潘迎紫，大家要考慮到時代與科技的進步啊」、「彩樺姐老實講還行」、「戈偉如」、「絕對戈偉如」、「天心」、「蕭薔」、「丁國琳」、「蘇慧倫第一」、「冰冰姐說第二 誰敢第一」、「江祖平！後期超越廣末涼子了」。

▲「最美歐巴桑」陳美鳳66歲。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

也有人表示應該先定義年紀，才能選出真正的美魔女，「現在應該要60以上了吧！」若從上面那些人選再縮小範圍，就只有66歲陳美鳳、67歲白冰冰和73歲潘迎紫符合標準，而其中潘迎紫更是有「不老妖姬」的稱號，憑藉主演《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等古裝劇，成為八零年代當紅明星，就連范冰冰也將她視為唯一偶像，如今只要曬出近照，都會讓網友驚呼「姊姊哪裡買的不老仙丹？」

▲73歲潘迎紫有不老妖姬的稱號。（圖／翻攝自微博／潘迎紫娃娃）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399