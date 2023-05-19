郭侯之戰劇本早就定好？　他點關鍵：郭台銘成幫忙拖時間的工具人

▲鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，看似藍軍團結、大勢底定，但近日卻有各種幕後消息傳出，讓部分挺鴻海創辦人郭台銘的人士大為光火。民進黨立委林俊憲18日指出，朱主席與郭董負責當侯友宜不存在的假想敵，幫他拖到總質詢結束，因為只要有競爭者存在，大家就不會把焦點放在侯友宜烙跑上，「神機妙算朱主席，達成一個只有郭董受傷的世界。」

林俊憲直言，就說國民黨好戲沒有那麼簡單就結束的，就跟漫威電影一樣，正片結束、製作人員名單播完，彩蛋才要開始，內行人都知道精彩的在後面，絕對不能提早離席！現在各種情報綜合起來就很清楚了，其實就是郭董被朱主席擺了一道，變成幫忙國民黨拖延時間的工具人。

林俊憲表示，侯友宜早在去年底就是國民黨呼聲最高的人選，但剛選完連任就早早落跑實在太難看，所以即使非他莫屬，也不能正式宣布，能拖一天是一天。

林俊憲解釋，本來這個拖延的責任由朱立倫扛起，大家不要忘了一件事，直到接近3月中他才正式表態民調不會納入自己，在此之前從來沒有把話說死，被認為有可能「朱立倫徵召朱立倫」，引起不少討論，這就是他要的效果。

林俊憲直言，自己一直認為，朱立倫再想選也不至於做這麼蠢的決定，但他卻一直拖到輿論快爆炸才表態，緊接著就是4月初郭董緊急返台宣布參選，而且說是朱主席鼓勵他的，原來如此，大家看出關聯性了嗎？

林俊憲表示，簡單來說，朱主席與郭董都是負責當侯友宜不存在的假想敵，幫他拖到總質詢結束，因為只要有競爭者存在，一切看起來有變數，大家就不會把焦點全放在侯友宜烙跑上。

林俊憲直言，兩人差別只在於朱主席很清楚自己在做什麼，郭董卻是被騙進來的，而且居然還動了真格假戲真做，大造勢、拜會固樁樣樣來，害得朱主席很難收場，這齣戲能夠演得如此精彩，「我又不得不再一次佩服精算師朱主席的功力，目的也確實完成了，讓侯侯撐到現在才正式上位，達成一個只有郭董受傷的世界。」