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英國女王國葬帳單出爐　62億元全民買單

▲英國女王,伊麗莎白二世,女王,保養,健身,飲食。（圖／路透社）

▲伊麗莎白二世國葬帳單出爐。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

英國已故女王伊麗莎白二世去年9月8日辭世後，英國盛大舉辦國葬，近日財政部公開帳單，總共花費1.62億英鎊（約61.68億台幣）。

根據《美聯社》報導，伊麗莎白二世享年96歲、在位70年，是英國在位時間最長的君主，她辭世後全英國進行10天哀悼活動，數十萬人前往西敏宮瞻仰女王安息。

▲▼ 女王靈柩14日下午以公開遊行方式，自白金漢宮移靈西敏廳。（圖／路透）

▲女王靈柩以公開遊行方式，自白金漢宮移靈西敏廳。（圖／路透）

英國財政部昨日在提交給議會的聲明中，公布伊麗莎白二世的葬禮和安葬花費，一共1.62億英鎊，其中由內政部負擔7400萬英鎊，另文化、媒體與體育部分攤5700萬英鎊。

英國財政大臣格蘭（John Glen）表示，政府當時主要考量是讓喪葬活動順利進行，並且保持莊嚴隆重，同時要確保公眾的安全。

▲▼女王靈柩抵達溫莎堡，從靈車裡移出，運往教堂舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王靈柩抵達溫莎堡，從靈車裡移出，運往教堂舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王在2021年逝世，他的葬禮在新冠肺炎流行期間，因此當時選擇低調，在嚴格的社交距離規範下舉行，此前的最後一次皇室葬禮為2002年伊莉莎白二世的母親逝世時，她當時的喪葬費用估計為540萬英鎊（約2億台幣）。

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